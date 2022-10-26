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Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T16:38
2022-10-26T16:38
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия, заявил президент России Владимир Путин.США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS &gt;&gt;Российский лидер также призвал развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности.По словам Путина, необходимо сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу.
https://crimea.ria.ru/20221026/putin-posle-terakta-na-krymskom-mostu-prizval-usilivat-zaschitu-obektov-1125096682.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире
Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин

Путин: сохраняются риски попадания в руки террористов высокоточного оружия через Украину

16:38 26.10.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардия обнаружила схрон с оружием и боеприпасами для ВСУ
Росгвардия обнаружила схрон с оружием и боеприпасами для ВСУ
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он в ходе встречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS >>
Российский лидер также призвал развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности.
По словам Путина, необходимо сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:39
Путин после теракта на Крымском мосту призвал усиливать защиту объектов
 
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