https://crimea.ria.ru/20221026/vysokotochnoe-oruzhie-mozhet-popast-k-terroristam-cherez-ukrainu--putin-1125098192.html

Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин

Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин

Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T16:38

2022-10-26T16:38

2022-10-26T16:38

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия, заявил президент России Владимир Путин.США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS >>Российский лидер также призвал развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности.По словам Путина, необходимо сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу.

https://crimea.ria.ru/20221026/putin-posle-terakta-na-krymskom-mostu-prizval-usilivat-zaschitu-obektov-1125096682.html

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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире