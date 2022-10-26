Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
Путин: сохраняются риски попадания в руки террористов высокоточного оружия через Украину
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардия обнаружила схрон с оружием и боеприпасами для ВСУ
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он в ходе встречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Российский лидер также призвал развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности.
По словам Путина, необходимо сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу.