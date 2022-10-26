https://crimea.ria.ru/20221026/ssha-peredali-ukraine-dve-pervykh-ustanovki-pvo-nasams-1125086818.html
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS - РИА Новости Крым, 26.10.2022
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS
Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T08:48
2022-10-26T08:48
2022-10-26T08:57
украина
сша
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125086928_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_373675afba9558c547a1741db2fdae91.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес, пишет РИА Новости со ссылкой на CNBC.По его словам, также на данный момент ведутся переговоры о поставках систем ПВО Patriot.NASAMS— передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США будут уже в октябре. Речь также шла о системах ПВО IRIS-T от Германии, которые обещали Киеву тоже в этом месяце.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом в поставках Украине от альянса теперь будут различные системы противовоздушной обороны.
https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125086928_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_84d115d0b90ed9449e39ffcfc42e79c9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, специальная военная операция рф на украине
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS
На Украине разворачивают два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS
08:48 26.10.2022 (обновлено: 08:57 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес, пишет РИА Новости со ссылкой на CNBC.
"Мы доставили две системы правительству США пару недель назад. Их разворачивают на Украине сегодня", — цитирует ресурс Хайеса.
По его словам, также на данный момент ведутся переговоры о поставках систем ПВО Patriot.
NASAMS— передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США будут уже в октябре. Речь также шла о системах ПВО IRIS-T от Германии, которые обещали Киеву тоже в этом месяце.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил
, что приоритетом в поставках Украине от альянса теперь будут различные системы противовоздушной обороны.