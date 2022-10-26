https://crimea.ria.ru/20221026/ssha-peredali-ukraine-dve-pervykh-ustanovki-pvo-nasams-1125086818.html

США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS

США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS - РИА Новости Крым, 26.10.2022

США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS

Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T08:48

2022-10-26T08:48

2022-10-26T08:57

украина

сша

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125086928_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_373675afba9558c547a1741db2fdae91.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес, пишет РИА Новости со ссылкой на CNBC.По его словам, также на данный момент ведутся переговоры о поставках систем ПВО Patriot.NASAMS— передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США будут уже в октябре. Речь также шла о системах ПВО IRIS-T от Германии, которые обещали Киеву тоже в этом месяце.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом в поставках Украине от альянса теперь будут различные системы противовоздушной обороны.

https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, специальная военная операция рф на украине