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США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS - РИА Новости Крым, 26.10.2022
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS
Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес, пишет РИА Новости со ссылкой на CNBC.По его словам, также на данный момент ведутся переговоры о поставках систем ПВО Patriot.NASAMS— передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США будут уже в октябре. Речь также шла о системах ПВО IRIS-T от Германии, которые обещали Киеву тоже в этом месяце.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом в поставках Украине от альянса теперь будут различные системы противовоздушной обороны.
https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html
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украина, сша, специальная военная операция рф на украине
США передали Украине две первых установки ПВО NASAMS

На Украине разворачивают два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS

08:48 26.10.2022 (обновлено: 08:57 26.10.2022)
 
© Raytheon TechnologiesЗенитно-ракетная система NASAMS
Зенитно-ракетная система NASAMS
© Raytheon Technologies
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Две первые установки системы ПВО NASAMS переданы Украине, их развертывание уже началось, сообщил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес, пишет РИА Новости со ссылкой на CNBC.
"Мы доставили две системы правительству США пару недель назад. Их разворачивают на Украине сегодня", — цитирует ресурс Хайеса.
По его словам, также на данный момент ведутся переговоры о поставках систем ПВО Patriot.
NASAMS— передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США будут уже в октябре. Речь также шла о системах ПВО IRIS-T от Германии, которые обещали Киеву тоже в этом месяце.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом в поставках Украине от альянса теперь будут различные системы противовоздушной обороны.
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