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ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T12:43
2023-03-02T12:51
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
новости
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате один местный житель погиб, ранен десятилетний ребенок.Атака диверсантов на Брянскую область. Что известно к этому часу &gt;&gt;Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане.По информации местных властей, украинским диверсантам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Сушаны, здание горит, на месте работают оперативные и экстренные службы. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там повреждены два домовладения, пострадавших нет.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе Брянской области взяты в заложники людиДиверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенокАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

ФСБ: силовики проводят операцию по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области

12:43 02.03.2023 (обновлено: 12:51 02.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате один местный житель погиб, ранен десятилетний ребенок.
Атака диверсантов на Брянскую область. Что известно к этому часу >>
Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане.
По информации местных властей, украинским диверсантам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.
Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Сушаны, здание горит, на месте работают оперативные и экстренные службы. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там повреждены два домовладения, пострадавших нет.
В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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