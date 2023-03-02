https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-provodit-operatsiyu-po-unichtozheniyu-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1127300438.html

ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023

ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T12:43

2023-03-02T12:43

2023-03-02T12:51

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

новости

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате один местный житель погиб, ранен десятилетний ребенок.Атака диверсантов на Брянскую область. Что известно к этому часу >>Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане.По информации местных властей, украинским диверсантам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Сушаны, здание горит, на месте работают оперативные и экстренные службы. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там повреждены два домовладения, пострадавших нет.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе Брянской области взяты в заложники людиДиверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенокАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области

брянская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)