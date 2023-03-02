https://crimea.ria.ru/20230302/ataka-bespilotnika-i-minometnyy-obstrel-vsu-byut-po-bryanskoy-oblasti-1127297142.html
Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
ВСУ атакуют Брянскую область, повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T11:50
2023-03-02T11:50
2023-03-02T12:33
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
атака диверсантов на брянскую область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атакуют Брянскую область, повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его информации, в Климовском районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Кроме того, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа."В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем Telegram- канале.Перед этим стало известно, что группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. Есть погибший, а также ранен десятилетний ребенок.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыУдар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернаторФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, атака диверсантов на брянскую область
Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
В Брянской области горит жилой дом из-за атаки украинского беспилотника
11:50 02.03.2023 (обновлено: 12:33 02.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атакуют Брянскую область, повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его информации, в Климовском районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Кроме того, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа.
"В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем Telegram- канале.
Перед этим стало известно, что группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района области, они обстреляли автомобиль с мирными жителями.
Есть погибший, а также ранен десятилетний ребенок.
В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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