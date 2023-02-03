https://crimea.ria.ru/20230203/udar-vsu-po-bryanskoy-oblasti-sbity-chetyre-rakety--gubernator-1126756288.html

Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор

Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор

В пятницу утром украинские боевики выпустили четыре ракеты по Брянской области, атака отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T09:44

2023-02-03T09:44

2023-02-03T09:44

александр богомаз

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07aebf97787cb55ee9eaa54009970095.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В пятницу утром украинские боевики выпустили четыре ракеты по Брянской области, атака отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам Богомаза, ракетный удар нанесен по территории Стародубского муниципального округа около 5 часов утра.Ранее во вторник почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На их территории действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуТеракт в Энергодаре – при взрыве автомобиля погиб человекВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230124/putin-skazal-skolko-raket-dlya-sistem-pvo-proizvodit-rossiya-1126566404.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, обстрелы брянской области, брянская область, происшествия