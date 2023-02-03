https://crimea.ria.ru/20230203/udar-vsu-po-bryanskoy-oblasti-sbity-chetyre-rakety--gubernator-1126756288.html
Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор
Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор
В пятницу утром украинские боевики выпустили четыре ракеты по Брянской области, атака отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T09:44
2023-02-03T09:44
2023-02-03T09:44
александр богомаз
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В пятницу утром украинские боевики выпустили четыре ракеты по Брянской области, атака отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам Богомаза, ракетный удар нанесен по территории Стародубского муниципального округа около 5 часов утра.Ранее во вторник почти два десятка домов получили повреждения в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На их территории действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуТеракт в Энергодаре – при взрыве автомобиля погиб человекВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230124/putin-skazal-skolko-raket-dlya-sistem-pvo-proizvodit-rossiya-1126566404.html
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РИА Новости Крым
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александр богомаз, обстрелы брянской области, брянская область, происшествия
Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор
Губернатор Богомаз: украинские боевики нанесли ракетный удар по Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В пятницу утром украинские боевики выпустили четыре ракеты по Брянской области, атака отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, ракетный удар нанесен по территории Стародубского муниципального округа около 5 часов утра.
"Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник почти два десятка домов получили повреждения
в результате минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области.
Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На их территории действует "желтый" уровень террористической опасности.
Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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