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Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены
Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены
Почти два десятка домов получили повреждения в результате сегодняшнего минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T20:16
2023-01-31T20:16
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти два десятка домов получили повреждения в результате сегодняшнего минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по гражданским объектам региона во второй половине вторника, 31 января. Обошлось без пострадавших, однако повреждение получили домовладения и памятник погибшим в годы Великой Отечественной. Также в населенном пункте было нарушено электроснабжение. К вечеру элекроснабжение в селе восстановлено, добавил он.Ранее под ракетный удар украинских националистов попала территория Унечского района Брянской области. Ракеты были сбиты российской системой ПВО, экстренные службы не зафиксировали разрушений.Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На их территории действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской областиУдар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный моментДва человека подорвались на мине в Брянской области
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены

Губернатор Брянской области: в результате обстрела ВСУ села Ломаковка повреждены 17 домов

20:16 31.01.2023
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаПоследствия атаки ВСУ на Брянскую область
Последствия атаки ВСУ на Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Последствия атаки ВСУ на Брянскую область. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти два десятка домов получили повреждения в результате сегодняшнего минометного обстрела ВСУ села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по гражданским объектам региона во второй половине вторника, 31 января. Обошлось без пострадавших, однако повреждение получили домовладения и памятник погибшим в годы Великой Отечественной. Также в населенном пункте было нарушено электроснабжение.
"По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ села Ломаковка 17 домовладений получили повреждения различного характера", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
К вечеру элекроснабжение в селе восстановлено, добавил он.
Ранее под ракетный удар украинских националистов попала территория Унечского района Брянской области. Ракеты были сбиты российской системой ПВО, экстренные службы не зафиксировали разрушений.
Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На их территории действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаРоссия
 
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