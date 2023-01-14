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Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области
Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области
В Брянской области системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T14:15
2023-01-14T14:19
сво
брянская область
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Брянской области системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В четверг, 12 января, приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые также успешно отразили российские ПВО.Граничащие с Украиной регионы России с начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный моментДва человека подорвались на мине в Брянской областиВ России назвали условия для завершения СВО
брянская область
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сво, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, украина
Украинскую "Точку-У" сбили в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: над Клинцовским районом сбита ракета "Точка У"

14:15 14.01.2023 (обновлено: 14:19 14.01.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Брянской области системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
В четверг, 12 января, приграничные населенные пункты Брянской и Белгородской областей подверглись обстрелу и атакам беспилотников, которые также успешно отразили российские ПВО.
Граничащие с Украиной регионы России с начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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