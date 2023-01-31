https://crimea.ria.ru/20230131/udar-po-bryanskoy-oblasti-pod-obstrel-popali-doma-pamyatnik-i-lep-1126695975.html

Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП

Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП

Село Ломаковка Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T17:43

2023-01-31T17:43

2023-01-31T17:43

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Село Ломаковка Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Сейчас в населенном пункте нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.Ранее украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Российская система ПВО отразила атаку, разрушений и пострадавших нет.Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На территории областей действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека подорвались на мине в Брянской областиВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – МинобороныВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво