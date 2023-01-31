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Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП
Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП
Село Ломаковка Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T17:43
2023-01-31T17:43
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Село Ломаковка Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Сейчас в населенном пункте нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.Ранее украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Российская система ПВО отразила атаку, разрушений и пострадавших нет.Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На территории областей действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека подорвались на мине в Брянской областиВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – МинобороныВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП

Губернатор Брянской области: при обстреле ВСУ села Ломаковка повреждены жилые дома и ЛЭП

17:43 31.01.2023
 
© Telegram Александр БогомазВ результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
В результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
© Telegram Александр Богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Село Ломаковка Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам и здание магазина", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Александр БогомазАлександр Богомаз - об обстреле села Ломаковка
Александр Богомаз - об обстреле села Ломаковка
© Telegram Александр Богомаз
Александр Богомаз - об обстреле села Ломаковка
Сейчас в населенном пункте нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Российская система ПВО отразила атаку, разрушений и пострадавших нет.
Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На территории областей действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВО
 
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