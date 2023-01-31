Удар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП
Губернатор Брянской области: при обстреле ВСУ села Ломаковка повреждены жилые дома и ЛЭП
© Telegram Александр БогомазВ результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
© Telegram Александр Богомаз
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Село Ломаковка Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам и здание магазина", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Александр БогомазАлександр Богомаз - об обстреле села Ломаковка
© Telegram Александр Богомаз
Александр Богомаз - об обстреле села Ломаковка
Сейчас в населенном пункте нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области. Российская система ПВО отразила атаку, разрушений и пострадавших нет.
Брянская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. На территории областей действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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