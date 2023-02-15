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ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 15.02.2023
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T14:40
2023-02-15T14:40
2023-02-15T14:40
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
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безопасность
сбу (служба безопасности украины)
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.По данным российских силовиков, мужчина был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. При этом участие в его подготовке, которая проводилась в Риге, также принимали спецслужбы Латвии.В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию, чтобы легализоваться и получить российское гражданство."Находясь в столичном регионе, по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ", - рассказали в ФСБ.Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*ФСБ: житель Севастополя призывал к терактам и поджег пункт гумпомощиСША завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, россия, безопасность, сбу (служба безопасности украины), польша
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
ФСБ: в Подмосковье задержан агент СБУ за совершение диверсий на железной дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", - говорится в сообщении.
По данным российских силовиков, мужчина был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. При этом участие в его подготовке, которая проводилась в Риге, также принимали спецслужбы Латвии.
В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию, чтобы легализоваться и получить российское гражданство.
"Находясь в столичном регионе, по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ", - рассказали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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