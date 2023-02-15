Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230215/fsb-zaderzhala-agenta-spetssluzhb-ukrainy-za-diversii-na-zheleznoy-doroge-1126992754.html
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 15.02.2023
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T14:40
2023-02-15T14:40
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
россия
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_74c7edd888bea32f76b702d4e354c21b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.По данным российских силовиков, мужчина был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. При этом участие в его подготовке, которая проводилась в Риге, также принимали спецслужбы Латвии.В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию, чтобы легализоваться и получить российское гражданство."Находясь в столичном регионе, по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ", - рассказали в ФСБ.Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*ФСБ: житель Севастополя призывал к терактам и поджег пункт гумпомощиСША завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
украина
россия
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ff93725e7e5be41dc8159c95e5ae1530.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, россия, безопасность, сбу (служба безопасности украины), польша
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге

ФСБ: в Подмосковье задержан агент СБУ за совершение диверсий на железной дороге

14:40 15.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин Украины 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", - говорится в сообщении.
По данным российских силовиков, мужчина был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. При этом участие в его подготовке, которая проводилась в Риге, также принимали спецслужбы Латвии.
В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию, чтобы легализоваться и получить российское гражданство.
"Находясь в столичном регионе, по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ", - рассказали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*
ФСБ: житель Севастополя призывал к терактам и поджег пункт гумпомощи
США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаРоссияБезопасностьСБУ (Служба безопасности Украины)Польша
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46В Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году
14:40ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге
14:25С 1 марта новые регионы переходят на систему соцстраха России: чего ждать
14:18Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров
13:41В Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в суд
13:21В Севастополе арестовали директора центра землеустройства
13:04Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина
12:53Лавров озвучил детали новой концепции внешней политики России
12:50Почти на миллион: под Белогорском пресекли незаконную добычу песка
12:45"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в Крыму
12:24Связал ребенка и ограбил дом: крымчанину дали 8 лет за разбой
12:19Чем кормят военнослужащих на Черноморском флоте
12:09Дело экс-мэра Феодосии: Лебедева обвиняют в четырех преступлениях
12:00РНКБ профинансировал строительство комплекса "Мойнако Ривьера" в Крыму
11:38ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*
11:19Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городе
11:08ФСБ: житель Севастополя призывал к терактам и поджег пункт гумпомощи 1:05
10:45212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
10:32Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно
10:30COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Лента новостейМолния