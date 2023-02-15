https://crimea.ria.ru/20230215/fsb-zaderzhala-agenta-spetssluzhb-ukrainy-za-diversii-na-zheleznoy-doroge-1126992754.html

ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге

ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 15.02.2023

ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дороге

Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T14:40

2023-02-15T14:40

2023-02-15T14:40

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

россия

безопасность

сбу (служба безопасности украины)

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье украинского гражданина, подозреваемого в ряде диверсий на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил центр общественных связей ведомства.По данным российских силовиков, мужчина был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши при непосредственном участии польских спецслужб. При этом участие в его подготовке, которая проводилась в Риге, также принимали спецслужбы Латвии.В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию, чтобы легализоваться и получить российское гражданство."Находясь в столичном регионе, по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ", - рассказали в ФСБ.Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*ФСБ: житель Севастополя призывал к терактам и поджег пункт гумпомощиСША завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ

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польша

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, россия, безопасность, сбу (служба безопасности украины), польша