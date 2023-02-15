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ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"* - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"* - РИА Новости Крым, 15.02.2023
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*
Сотрудники ФСБ задержали участника запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"*, который приехал в Россию под видом беженца. Об этом... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T11:38
2023-02-15T11:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
украина
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
закон и право
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали участника запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"*, который приехал в Россию под видом беженца. Об этом сообщил в среду Центр общественных связей ведомства.По информации ФСБ, мужчина вступил в полк в 2016 году и принял участие в "марше наций", проведенном украинскими националистами в Киеве. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться. В Ростове-на-Дону он "вел пропаганду террористической организации среди молодежи".По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика "Азова"*. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на СтавропольеФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма – видеоВ Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видео
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), закон и право, ростов-на-дону
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*

ФСБ: в Ростове-на-Дону задержан выдававший себя за беженца боевик нацполка "Азов"*

11:38 15.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали участника запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"*, который приехал в Россию под видом беженца. Об этом сообщил в среду Центр общественных связей ведомства.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещенной в России террористической организации – украинского националистического полка "Азов"*", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, мужчина вступил в полк в 2016 году и принял участие в "марше наций", проведенном украинскими националистами в Киеве. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться. В Ростове-на-Дону он "вел пропаганду террористической организации среди молодежи".
По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика "Азова"*. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияУкраинаПолк "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация)Закон и правоРостов-на-Дону
 
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