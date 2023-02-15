https://crimea.ria.ru/20230215/fsb-zaderzhala-v-rostove-na-donu-boevika-natspolka-azov--1126987750.html

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"* - РИА Новости Крым, 15.02.2023

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика нацполка "Азов"*

Сотрудники ФСБ задержали участника запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"*, который приехал в Россию под видом беженца. Об этом... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T11:38

2023-02-15T11:38

2023-02-15T11:38

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

украина

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

закон и право

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали участника запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"*, который приехал в Россию под видом беженца. Об этом сообщил в среду Центр общественных связей ведомства.По информации ФСБ, мужчина вступил в полк в 2016 году и принял участие в "марше наций", проведенном украинскими националистами в Киеве. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться. В Ростове-на-Дону он "вел пропаганду террористической организации среди молодежи".По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика "Азова"*. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на СтавропольеФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма – видеоВ Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видео

россия

украина

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), закон и право, ростов-на-дону