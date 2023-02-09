https://crimea.ria.ru/20230209/gotovili-terakt-fsb-neytralizovala-gruppu-banditov-na-stavropole-1126876586.html
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T11:14
2023-02-09T11:14
2023-02-09T11:23
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставропольский край
происшествия
закон и право
общество
национальный антитеррористический комитет (нак).
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).Начальник краевого управления принял решение о проведении контртеррористической операции. Чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения, силовики эвакуировали жителей близлежащих домов."Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - отметили в НАК.Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 3 февраля подчеркнул, что борьба с терроризмом чрезвычайно важна для обеспечения внутренней безопасности страны, и на протяжении последних десятилетий этот вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге – ФСБФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в ПодмосковьеФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт
https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html
ставропольский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00966771fdc4e998747b809ed1b296b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, происшествия, закон и право, общество, национальный антитеррористический комитет (нак).
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
ФСБ нейтрализовала группу вооруженных бандитов и предотвратила теракт на Ставрополье
11:14 09.02.2023 (обновлено: 11:23 09.02.2023)