https://crimea.ria.ru/20230209/gotovili-terakt-fsb-neytralizovala-gruppu-banditov-na-stavropole-1126876586.html

Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье

Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье

Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T11:14

2023-02-09T11:14

2023-02-09T11:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ставропольский край

происшествия

закон и право

общество

национальный антитеррористический комитет (нак).

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).Начальник краевого управления принял решение о проведении контртеррористической операции. Чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения, силовики эвакуировали жителей близлежащих домов."Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - отметили в НАК.Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 3 февраля подчеркнул, что борьба с терроризмом чрезвычайно важна для обеспечения внутренней безопасности страны, и на протяжении последних десятилетий этот вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге – ФСБФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в ПодмосковьеФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт

https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html

ставропольский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, происшествия, закон и право, общество, национальный антитеррористический комитет (нак).