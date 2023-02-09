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Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T11:14
2023-02-09T11:23
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставропольский край
происшествия
закон и право
общество
национальный антитеррористический комитет (нак).
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).Начальник краевого управления принял решение о проведении контртеррористической операции. Чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения, силовики эвакуировали жителей близлежащих домов."Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - отметили в НАК.Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 3 февраля подчеркнул, что борьба с терроризмом чрезвычайно важна для обеспечения внутренней безопасности страны, и на протяжении последних десятилетий этот вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге – ФСБФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в ПодмосковьеФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, происшествия, закон и право, общество, национальный антитеррористический комитет (нак).
Готовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье

ФСБ нейтрализовала группу вооруженных бандитов и предотвратила теракт на Ставрополье

11:14 09.02.2023 (обновлено: 11:23 09.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ нейтрализовали вооруженную группу бандитов, планировавших совершить теракт на железнодорожных путях в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
"8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций", - говорится в сообщении.
Начальник краевого управления принял решение о проведении контртеррористической операции. Чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения, силовики эвакуировали жителей близлежащих домов.
"Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - отметили в НАК.
Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданских нет.
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 3 февраля подчеркнул, что борьба с терроризмом чрезвычайно важна для обеспечения внутренней безопасности страны, и на протяжении последних десятилетий этот вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ставропольский крайПроисшествияЗакон и правоОбществоНациональный антитеррористический комитет (НАК).
 
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