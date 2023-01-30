Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230130/fsb-zaderzhala-podrostkov-za-povrezhdenie-zheleznoy-dorogi-v-podmoskove-1126665707.html
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.01.2023
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T12:56
2023-01-30T13:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
общество
теракт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.По данным ведомства, школьники в Telegram вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД."Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - отметили в УФСБ.Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности."Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста", - заключили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20230125/fsb-zaderzhala-v-sevastopole-boevika-ukrainskogo-natsbata---video-1126569453.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_472676ed2eec53a8282f0842e3de1fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, теракт, новости
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье

ФСБ: трое подростков повредили железную дорогу в Подмосковье по заданию из месенджера

12:56 30.01.2023 (обновлено: 13:28 30.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.
"УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками Линейного управления МВД России на станции Москва - Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, школьники в Telegram вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД.
"Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - отметили в УФСБ.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности.
"Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста", - заключили в пресс-службе.
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата. Оперативное видео ФСБ
25 января, 10:05
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияОбществоТерактНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Две тысячи деревьев под пилу: СК проверит массовую вырубку в Керчи
14:08Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
14:02Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях
13:50В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
13:38При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены
13:09В Севастополе собака попала в бетонную западню
12:56ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
12:16ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
11:37В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
11:21COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
11:12Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса
10:27Полутораметровые сугробы "выросли" на юге России
10:08Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина
09:43Крымчанин превратил подвал дома в наркоплантацию
09:34Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода
09:17О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова
08:46Синюю или красную: как включить мозг на 100%
08:21Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ
07:57Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли
07:28Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность
Лента новостейМолния