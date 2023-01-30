https://crimea.ria.ru/20230130/fsb-zaderzhala-podrostkov-za-povrezhdenie-zheleznoy-dorogi-v-podmoskove-1126665707.html
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.01.2023
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T12:56
2023-01-30T12:56
2023-01-30T13:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.По данным ведомства, школьники в Telegram вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД."Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - отметили в УФСБ.Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности."Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста", - заключили в пресс-службе.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, теракт, новости
ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
ФСБ: трое подростков повредили железную дорогу в Подмосковье по заданию из месенджера
12:56 30.01.2023 (обновлено: 13:28 30.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.
"УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками Линейного управления МВД России на станции Москва - Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, школьники в Telegram вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД.
"Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - отметили в УФСБ.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности.
"Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста", - заключили в пресс-службе.