https://crimea.ria.ru/20230130/fsb-zaderzhala-podrostkov-za-povrezhdenie-zheleznoy-dorogi-v-podmoskove-1126665707.html

ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье

ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 30.01.2023

ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T12:56

2023-01-30T12:56

2023-01-30T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.По данным ведомства, школьники в Telegram вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД."Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - отметили в УФСБ.Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности."Обращаем внимание, что указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста", - заключили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20230125/fsb-zaderzhala-v-sevastopole-boevika-ukrainskogo-natsbata---video-1126569453.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, теракт, новости