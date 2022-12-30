https://crimea.ria.ru/20221230/fsb-zaderzhala-na-kavkaze-posobnika-sbu-gotovivshego-terakt-1126205877.html

ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт

ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт - РИА Новости Крым, 30.12.2022

ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт

Силовики задержали на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера". Об... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T10:33

2022-12-30T10:33

2022-12-30T10:33

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Силовики задержали на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера". Об этом сообщает ФСБ России.Что именно замышлял задержанный, в релизе не раскрывается. Уточняется, что он действовал "по заданию украинских спецслужб".В ходе обысков у мужчины изъяты "готовые к применению средства террора". Кроме того, мигрант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпионаВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, россия, сбу (служба безопасности украины), украина