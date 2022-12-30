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ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт
ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт - РИА Новости Крым, 30.12.2022
ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт
Силовики задержали на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера". Об... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T10:33
2022-12-30T10:33
2022-12-30T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Силовики задержали на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировавший "преступление террористического характера". Об этом сообщает ФСБ России.Что именно замышлял задержанный, в релизе не раскрывается. Уточняется, что он действовал "по заданию украинских спецслужб".В ходе обысков у мужчины изъяты "готовые к применению средства террора". Кроме того, мигрант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпионаВ ЛНР ликвидирован пособник Сенцова, который готовил теракты в КрымуФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, россия, сбу (служба безопасности украины), украина
ФСБ задержала на Кавказе пособника СБУ, готовившего теракт
ФСБ задержала на Кавказе украинца, планировавшего теракт по заданию СБУ