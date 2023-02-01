https://crimea.ria.ru/20230201/zaderzhany-agenty-kieva-za-podgotovku-teraktov-na-zheleznoy-doroge---fsb-1126705835.html
Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБ
Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБ - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБ
Силовики задержали троих россиян по подозрению в подготовке терактов на железнодорожных объектах на Урале. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T11:33
2023-02-01T11:33
2023-02-01T11:33
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силовики задержали троих россиян по подозрению в подготовке терактов на железнодорожных объектах на Урале. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.При обысках у задержанных обнаружены и изъяты "орудия совершения преступлений", символика украинского националистического вооруженного формирования и электронные схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности". Подозреваемым грозит длительное лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.Накануне сотрудники ФСБ задержали троих учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram. Решается вопрос о привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоВ Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*ФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, украина, общество, новости
Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБ
ФСБ: на Урале задержаны трое россиян за подготовку терактов на железнодорожных объектах