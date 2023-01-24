https://crimea.ria.ru/20230124/v-krymu-razgromili-yacheyku-islamistov-iz-khizb-ut-takhrir-1126556947.html

В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 24.01.2023

В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержаны шесть участников. Об этом... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T15:28

2023-01-24T15:28

2023-01-24T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержаны шесть участников. Об этом сообщили в ФСБ РФ.По данным силовиков, при координации находящихся на Украине эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию". Во время собраний они "вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман"."По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир"*, средств связи, электронных носителей информации", - добавили в ФСБ.Возбуждены уголовные дела."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.Ранее Южный окружной военный суд приговорил организатора действовавшей в Крыму ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам лишения свободы. Подсудимый вел запрещенную деятельность на территории республики с 11 декабря 2015 года – проводил собрания, агитировал и вербовал сторонников. * Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230112/glave-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-krymu-dali-17-let-1126373613.html

https://crimea.ria.ru/20221124/68-let-na-pyaterykh-dali-krymskim-uchastnikam-khizb-ut-takhrir-1125522238.html

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В Крыму задержали шестерых исламистов террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"* В Крыму задержали шестерых исламистов террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"* 2023-01-24T15:28 true PT1M48S

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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), украина