https://crimea.ria.ru/20230202/v-krymu-fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata---video-1126725354.html

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T11:49

2023-02-02T11:49

2023-02-02T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.В конце января аналогичное задержание сотрудники ФСБ провели в Севастополе.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоБоевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеВ Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Крыму сотрудники ФСБ задержали участника незаконного нацбатальона. Оперативное видео В Крыму сотрудники ФСБ задержали участника незаконного нацбатальона. Оперативное видео 2023-02-02T11:49 true PT0M31S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, крым, украина, общество, видео