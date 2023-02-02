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В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T11:49
2023-02-02T11:49
2023-02-02T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.В конце января аналогичное задержание сотрудники ФСБ провели в Севастополе.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоБоевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеВ Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали участника незаконного нацбатальона. Оперативное видео
В Крыму сотрудники ФСБ задержали участника незаконного нацбатальона. Оперативное видео
2023-02-02T11:49
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, крым, украина, общество, видео
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео
ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбате имени Челебиджихана*
11:49 02.02.2023 (обновлено: 11:50 02.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.
Известно, что крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. По данным силовиков, мужчина был активном его членом, и, имея реальную возможность добровольно покинуть нацбат, делать этого не стал.
Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В конце января аналогичное задержание
сотрудники ФСБ провели в Севастополе.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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