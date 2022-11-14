https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-otpravili-v-tyurmu-uchastnika-natsbata-imeni-nomana-chelebidzhikhana-1125356988.html

В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*

В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана* - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*

Киевский районный суд Симферополя приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T12:08

2022-11-14T12:08

2022-11-14T12:11

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Суд в ходе рассмотрения дела изучил материалы и заслушал участников процесса, принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, а также учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном) и назначил ему более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление."За участие в незаконном вооруженном формировании гражданин У. на шесть лет лишен свободы, с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в суде.Приговор в законную силу пока не вступил.* террористическая организация, запрещенная в РФ.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.

https://crimea.ria.ru/20220601/batalon-imeni-chelebidzhikhana-gotovil-silovoy-zakhvat-kryma--gp-rf-1123414696.html

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