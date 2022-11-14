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В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана* - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*
В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана* - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*
Киевский районный суд Симферополя приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Суд в ходе рассмотрения дела изучил материалы и заслушал участников процесса, принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, а также учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном) и назначил ему более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление."За участие в незаконном вооруженном формировании гражданин У. на шесть лет лишен свободы, с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в суде.Приговор в законную силу пока не вступил.* террористическая организация, запрещенная в РФ.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
https://crimea.ria.ru/20220601/batalon-imeni-chelebidzhikhana-gotovil-silovoy-zakhvat-kryma--gp-rf-1123414696.html
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крым, общество
В Крыму отправили в тюрьму участника нацбата имени Номана Челебиджихана*

В Крыму на 6 лет осудили участника украинского "Батальона имени Номана Челебиджихана"*

12:08 14.11.2022 (обновлено: 12:11 14.11.2022)
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Судом установлено, что с целью, противоречащей интересам Российской Федерации, указанный гражданин участвовал на территории иностранного государства в вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, - говорится в сообщении.
Суд в ходе рассмотрения дела изучил материалы и заслушал участников процесса, принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, а также учел смягчающие обстоятельства (явка с повинной, признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном) и назначил ему более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.
"За участие в незаконном вооруженном формировании гражданин У. на шесть лет лишен свободы, с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в суде.
Приговор в законную силу пока не вступил.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
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