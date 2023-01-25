https://crimea.ria.ru/20230125/fsb-zaderzhala-v-sevastopole-boevika-ukrainskogo-natsbata---video-1126569453.html

ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео

ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео - РИА Новости Крым, 25.01.2023

ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T10:05

2023-01-25T10:05

2023-01-25T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.По данным силовиков, мужчина, уже находясь в Севастополе, не обратился в правоохранительные органы с заявлением по поводу своего участия в незаконном формировании. Тем самым он продолжил свою преступную деятельность.В отношении участника батальона возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в КрымКадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата. Оперативное видео ФСБ ФСБ задержала жителя Севастополя за участие в украинском нацбате им. Челебиджихана* 2023-01-25T10:05 true PT0M58S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право, происшествия, севастополь, общество, видео