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ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео - РИА Новости Крым, 25.01.2023
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео
Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T10:05
2023-01-25T10:05
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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закон и право
происшествия
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.По данным силовиков, мужчина, уже находясь в Севастополе, не обратился в правоохранительные органы с заявлением по поводу своего участия в незаконном формировании. Тем самым он продолжил свою преступную деятельность.В отношении участника батальона возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в КрымКадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата. Оперативное видео ФСБ
ФСБ задержала жителя Севастополя за участие в украинском нацбате им. Челебиджихана*
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РИА Новости Крым
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новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право, происшествия, севастополь, общество, видео
ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
2023-01-25T10:05
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ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео

ФСБ задержала жителя Севастополя за участие в украинском нацбате им. Челебиджихана*

10:05 25.01.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"Установлено, что крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, мужчина, уже находясь в Севастополе, не обратился в правоохранительные органы с заявлением по поводу своего участия в незаконном формировании. Тем самым он продолжил свою преступную деятельность.
В отношении участника батальона возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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Новости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымЗакон и правоПроисшествияСевастопольОбщество
 
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