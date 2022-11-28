https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html

Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине

Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине

Бойцы чеченских силовых подразделений разыскивают украинских диверсантов на подконтрольной РФ части Херсонской области, уже найдены десятки вражеских схронов с... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T13:53

2022-11-28T13:53

2022-11-28T13:55

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы чеченских силовых подразделений разыскивают украинских диверсантов на подконтрольной РФ части Херсонской области, уже найдены десятки вражеских схронов с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Видеофрагменты работы силовиков он опубликовал в своем Telegram-канале."Бойцы легендарных чеченских силовых подразделений – полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР совместно с батальоном "Юг" Грозненского соединения Росгвардии – проводят оперативно-розыскные мероприятия на подконтрольных России территориях", – рассказал Кадыров.Силовики проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсон, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами.При этом, заверил он, бойцы выполняют свою работу предельно корректно по отношению к гражданскому населению.

https://crimea.ria.ru/20221124/pod-energodarom-obnaruzhili-desyatki-protivodesantnykh-min-1125525014.html

https://crimea.ria.ru/20221121/vs-rf-unichtozhili-diversionno-razvedyvatelnuyu-gruppu-vsu-pod-khersonom-1125479084.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров