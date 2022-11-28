https://crimea.ria.ru/20221128/kadyrov-pokazal-kak-chechenskie-siloviki-ischut-diversantov-na-khersonschine-1125578482.html
Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
Бойцы чеченских силовых подразделений разыскивают украинских диверсантов на подконтрольной РФ части Херсонской области, уже найдены десятки вражеских схронов с... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T13:53
2022-11-28T13:53
2022-11-28T13:55
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы чеченских силовых подразделений разыскивают украинских диверсантов на подконтрольной РФ части Херсонской области, уже найдены десятки вражеских схронов с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Видеофрагменты работы силовиков он опубликовал в своем Telegram-канале."Бойцы легендарных чеченских силовых подразделений – полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР совместно с батальоном "Юг" Грозненского соединения Росгвардии – проводят оперативно-розыскные мероприятия на подконтрольных России территориях", – рассказал Кадыров.Силовики проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсон, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами.При этом, заверил он, бойцы выполняют свою работу предельно корректно по отношению к гражданскому населению.
https://crimea.ria.ru/20221124/pod-energodarom-obnaruzhili-desyatki-protivodesantnykh-min-1125525014.html
https://crimea.ria.ru/20221121/vs-rf-unichtozhili-diversionno-razvedyvatelnuyu-gruppu-vsu-pod-khersonom-1125479084.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров
Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
Кадыров опубликовал видео с розыском украинских диверсантов в Херсонской области
13:53 28.11.2022 (обновлено: 13:55 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы чеченских силовых подразделений разыскивают украинских диверсантов на подконтрольной РФ части Херсонской области, уже найдены десятки вражеских схронов с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Видеофрагменты работы силовиков он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Бойцы легендарных чеченских силовых подразделений – полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР совместно с батальоном "Юг" Грозненского соединения Росгвардии – проводят оперативно-розыскные мероприятия на подконтрольных России территориях", – рассказал Кадыров.
Силовики проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсон, а также находят в населенных пунктах схроны с оружием и боеприпасами.
"Счет уже идет на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулеметы, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатометам и многое другое", – сообщил глава Чечни.
При этом, заверил он, бойцы выполняют свою работу предельно корректно по отношению к гражданскому населению.