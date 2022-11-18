https://crimea.ria.ru/20221118/fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata-na-vezde-v-krym-1125437905.html
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T17:23
2022-11-18T17:23
2022-11-18T17:23
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/12/1125437792_0:0:1163:655_1920x0_80_0_0_e317990d9f0169a38ab929e7329283a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.Пограничники задержали мужчину при попытке въезда на территорию Республики Крым.Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Возбуждено уголовное дело. Боевику нацбата грозит до 15 лет лишения свободы.* террористическая организация, запрещенная в РФ.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
https://crimea.ria.ru/20221115/fsb-predotvratila-terakt-v-sevastopole-1125381719.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/12/1125437792_105:0:1054:712_1920x0_80_0_0_4b37e710fb6fbb0b874855189144b588.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым
ФСБ: при попытке въезда в Крым задержан член нацбата имени Номана Челебиджихана*
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"Установлено, что подозреваемый в декабре 2015 года добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, в составе которого участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью", - говорится в сообщении.
Пограничники задержали мужчину при попытке въезда на территорию Республики Крым.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Возбуждено уголовное дело. Боевику нацбата грозит до 15 лет лишения свободы.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.