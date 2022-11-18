https://crimea.ria.ru/20221118/fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata-na-vezde-v-krym-1125437905.html

ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым

ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022

ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T17:23

2022-11-18T17:23

2022-11-18T17:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.Пограничники задержали мужчину при попытке въезда на территорию Республики Крым.Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Возбуждено уголовное дело. Боевику нацбата грозит до 15 лет лишения свободы.* террористическая организация, запрещенная в РФ.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.

https://crimea.ria.ru/20221115/fsb-predotvratila-terakt-v-sevastopole-1125381719.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя