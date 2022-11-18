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ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 18.11.2022
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T17:23
2022-11-18T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.Пограничники задержали мужчину при попытке въезда на территорию Республики Крым.Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Возбуждено уголовное дело. Боевику нацбата грозит до 15 лет лишения свободы.* террористическая организация, запрещенная в РФ.Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым

ФСБ: при попытке въезда в Крым задержан член нацбата имени Номана Челебиджихана*

17:23 18.11.2022
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым. Скриншот видео ФСБ
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым. Скриншот видео ФСБ
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали 35-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"Установлено, что подозреваемый в декабре 2015 года добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*, в составе которого участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью", - говорится в сообщении.
Пограничники задержали мужчину при попытке въезда на территорию Республики Крым.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Возбуждено уголовное дело. Боевику нацбата грозит до 15 лет лишения свободы.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
Батальон имени Номана Челебиджихана, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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