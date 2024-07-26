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Экс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знаком - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Экс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знаком
Экс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знаком - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Экс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знаком
Экс-командующему Черноморским флотом России, адмиралу Игорю Касатонову вручили нагрудный знак почетного гражданина Севастополя. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T20:23
2024-07-26T20:23
севастополь
михаил развожаев
награды
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Экс-командующему Черноморским флотом России, адмиралу Игорю Касатонову вручили нагрудный знак почетного гражданина Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня в торжественной обстановке в зале Законодательного Собрания мы вручили знак Почетного гражданина города Севастополя адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову", - написал он.По словам Развожаева, вклад адмирала в будущее Севастополя и Черноморского флота бесценен.Помимо почетного знака, Игорю Касатонову награжден медалью "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию". Звание почетных граждан города адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко были присвоены в начале мая 2023 года.Адмирал Игорь Касатонов возглавлял Черноморский флот в 1991-1992 годах. После распада Советского Союза, при образовании СНГ, украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу, однако Касатонов запретил подчиненным это делать. Таким образом он сохранил Черноморский флот за Россией.Адмирал Александр Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 годы. Он принимал активное участие в событиях Русской весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов СевастополяТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииАксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
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севастополь, михаил развожаев, награды, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Экс-командующего Черноморским флотом наградили медалью и почетным знаком

Экс-командующему ЧФ адмиралу Касатонову вручили знак почетного гражданина Севастополя

20:23 26.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАдмирал Игорь Касатонов
Адмирал Игорь Касатонов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Экс-командующему Черноморским флотом России, адмиралу Игорю Касатонову вручили нагрудный знак почетного гражданина Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в торжественной обстановке в зале Законодательного Собрания мы вручили знак Почетного гражданина города Севастополя адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову", - написал он.
По словам Развожаева, вклад адмирала в будущее Севастополя и Черноморского флота бесценен.
"В сложные и смутные времена Игорь Владимирович не дрогнул перед угрозой, сохранил верность присяге и отстоял Черноморский флот. Адмирал лично принимал меры по предотвращению в воинских частях раскола по национальному признаку, обеспечивал поддержание боевой готовности. Все это позволило сохранить честь и достоинство моряков-черноморцев".
Помимо почетного знака, Игорю Касатонову награжден медалью "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию".
Звание почетных граждан города адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко были присвоены в начале мая 2023 года.
Адмирал Игорь Касатонов возглавлял Черноморский флот в 1991-1992 годах. После распада Советского Союза, при образовании СНГ, украинский президент потребовал, чтобы военные приняли новую присягу, однако Касатонов запретил подчиненным это делать. Таким образом он сохранил Черноморский флот за Россией.
Адмирал Александр Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 годы. Он принимал активное участие в событиях Русской весны.
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СевастопольМихаил РазвожаевНаградыЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
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