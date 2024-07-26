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Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске
Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске
При пожаре в многоэтажном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T20:00
2024-07-26T20:07
ульяновск
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. При пожаре в многоэтажном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что огнем охвачены три квартиры на третьем этаже жилого дома. Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов. Для них развернули пункт временного размещения в гостинице. Всего с огнем борются 68 специалистов и 22 единицы техники.В понедельник в Апшеронске обрушилось здание в результате хлопка газовоздушной смеси. В результате взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров. Разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. Позже в больнице Краснодара скончалась пострадавшая при ЧП женщина. Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, проходят лечение в краевой клинической больнице.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240722/pri-vzryve-gaza-v-zhilom-dome-v-krymu-postradala-semya--idet-proverka-1139055247.html
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ульяновск, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске

На пожаре в многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок и пострадали трое взрослых - МЧС

20:00 26.07.2024 (обновлено: 20:07 26.07.2024)
 
© МЧС РоссииДвухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске
Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. При пожаре в многоэтажном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.
"Пострадали трое взрослых. К сожалению, погиб 2-летний ребенок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что огнем охвачены три квартиры на третьем этаже жилого дома. Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов. Для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Всего с огнем борются 68 специалистов и 22 единицы техники.
В понедельник в Апшеронске обрушилось здание в результате хлопка газовоздушной смеси. В результате взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров. Разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. Позже в больнице Краснодара скончалась пострадавшая при ЧП женщина. Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, проходят лечение в краевой клинической больнице.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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