https://crimea.ria.ru/20240726/dvukhletniy-rebenok-pogib-na-pozhare-v-mnogoetazhke-v-ulyanovske-1139156709.html

Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске

Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Двухлетний ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в Ульяновске

При пожаре в многоэтажном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T20:00

2024-07-26T20:00

2024-07-26T20:07

ульяновск

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139156598_9:0:1204:672_1920x0_80_0_0_f52b80916aeb703a629f9b3f545e3bbf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. При пожаре в многоэтажном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок и пострадали трое взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что огнем охвачены три квартиры на третьем этаже жилого дома. Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов. Для них развернули пункт временного размещения в гостинице. Всего с огнем борются 68 специалистов и 22 единицы техники.В понедельник в Апшеронске обрушилось здание в результате хлопка газовоздушной смеси. В результате взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров. Разрушению подвергся торговый ряд на одной из центральных улиц. Позже в больнице Краснодара скончалась пострадавшая при ЧП женщина. Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, проходят лечение в краевой клинической больнице.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://crimea.ria.ru/20240722/pri-vzryve-gaza-v-zhilom-dome-v-krymu-postradala-semya--idet-proverka-1139055247.html

ульяновск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости