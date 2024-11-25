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В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром
В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром
В Севастополе откладывается начало работы парома в связи с непогодой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T08:24
2024-11-25T08:24
2024-11-25T08:27
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе откладывается начало работы парома в связи с непогодой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.При этом катера на линии "Графская пристань - Троицкая - Инкерман" ходят согласно расписанию.По прогнозу крымского гидрометцентра, в понедельник в Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделеЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, логистика, новости крыма
В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром
В Севастополе из-за непогоды откладывают начало работы парома
08:24 25.11.2024 (обновлено: 08:27 25.11.2024)