https://crimea.ria.ru/20241125/v-sevastopole-iz-za-nepogody-ne-mogut-zapustit-parom-1142101638.html

В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром

В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В Севастополе из-за непогоды не могут запустить паром

В Севастополе откладывается начало работы парома в связи с непогодой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T08:24

2024-11-25T08:24

2024-11-25T08:27

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

севастополь

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе откладывается начало работы парома в связи с непогодой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.При этом катера на линии "Графская пристань - Троицкая - Инкерман" ходят согласно расписанию.По прогнозу крымского гидрометцентра, в понедельник в Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделеЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаВ Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, логистика, новости крыма