https://crimea.ria.ru/20241125/vozgoranie-rossiyskogo-samoleta-v-turetskom-aeroportu--chto-izvestno-1142101297.html
Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно
Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно
Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили,... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T08:05
2024-11-25T08:05
2024-11-25T08:05
происшествия
самолет
анталья
турция
пожар
новости
росавиация
sukhoi superjet 100
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_71a021e2f8d5ad80485fe67efd3f740e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в Росавиации.По предварительной версии, у самолета при приземлении загорелся двигатель. В авиакомпании сообщили, что "в результате сдвига ветра произошла грубая посадка".Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет.На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они благополучно эвакуировались по надувным трапам.Минтранс Турции сообщил о приостановке приема самолетов до 03:00 мск 25 декабря. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции, пишет РИА Новости. На данный момент воздушная гавань возобновила прием рейсов.Пассажиров доставили на аэровокзал. Как сообщило в понедельник генконсульство РФ в Турции, российские дипломаты во взаимодействии с турецкими коллегами, Росавиация и авиакомпания оказывают им содействие. Часть россиян благополучно покинула аэропорт, остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта.Кроме того, с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Генконсульство окажет им содействие в дальнейшем оформлении утраченных документов.Следственный комитет и Росавиация проводят проверку по факту инцидента.Пассажиры самолета пишут коллективный иск к авиакомпании "Азимут", сообщают "Известия".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
анталья
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_ca0399344e4ab99fd543c91eb864960f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самолет, анталья, турция, пожар, новости, росавиация, sukhoi superjet 100
Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно
Вся информация о возгорании российского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в Росавиации.
По предварительной версии, у самолета при приземлении загорелся двигатель
. В авиакомпании сообщили, что "в результате сдвига ветра произошла грубая посадка".
Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет.
На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они благополучно эвакуировались по надувным трапам.
Минтранс Турции сообщил о приостановке приема самолетов до 03:00 мск 25 декабря. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции, пишет РИА Новости. На данный момент воздушная гавань возобновила прием рейсов.
Пассажиров доставили на аэровокзал. Как сообщило в понедельник генконсульство РФ в Турции, российские дипломаты во взаимодействии с турецкими коллегами, Росавиация и авиакомпания оказывают им содействие. Часть россиян благополучно покинула аэропорт, остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта.
Кроме того, с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Генконсульство окажет им содействие в дальнейшем оформлении утраченных документов.
Следственный комитет и Росавиация проводят проверку по факту инцидента.
Пассажиры самолета пишут коллективный иск к авиакомпании "Азимут", сообщают "Известия".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.