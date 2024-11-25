https://crimea.ria.ru/20241125/vozgoranie-rossiyskogo-samoleta-v-turetskom-aeroportu--chto-izvestno-1142101297.html

Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно

Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Возгорание российского самолета в турецком аэропорту – что известно

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили,... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T08:05

2024-11-25T08:05

2024-11-25T08:05

происшествия

самолет

анталья

турция

пожар

новости

росавиация

sukhoi superjet 100

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в Росавиации.По предварительной версии, у самолета при приземлении загорелся двигатель. В авиакомпании сообщили, что "в результате сдвига ветра произошла грубая посадка".Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет.На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они благополучно эвакуировались по надувным трапам.Минтранс Турции сообщил о приостановке приема самолетов до 03:00 мск 25 декабря. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции, пишет РИА Новости. На данный момент воздушная гавань возобновила прием рейсов.Пассажиров доставили на аэровокзал. Как сообщило в понедельник генконсульство РФ в Турции, российские дипломаты во взаимодействии с турецкими коллегами, Росавиация и авиакомпания оказывают им содействие. Часть россиян благополучно покинула аэропорт, остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта.Кроме того, с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Генконсульство окажет им содействие в дальнейшем оформлении утраченных документов.Следственный комитет и Росавиация проводят проверку по факту инцидента.Пассажиры самолета пишут коллективный иск к авиакомпании "Азимут", сообщают "Известия".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самолет, анталья, турция, пожар, новости, росавиация, sukhoi superjet 100