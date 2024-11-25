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Выборы в Румынии-2024: лидирует сторонник дружбы с Россией - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Выборы в Румынии-2024: лидирует сторонник дружбы с Россией
Выборы в Румынии-2024: лидирует сторонник дружбы с Россией - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Выборы в Румынии-2024: лидирует сторонник дружбы с Россией
Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, являющийся сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией, лидирует в первом туре выборов президента... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T07:46
2024-11-25T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, являющийся сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией, лидирует в первом туре выборов президента Румынии, получив более 22% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком страны.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.Таким образом, с высокой долей вероятности Джерджеску и Чолаку поборются за президентский пост во втором туре, который состоится 8 декабря.Кэлин Джеорджеску – независимый кандидат. Некоторое время он был членом националистической партии "Альянс за объединение румын", однако позднее вышел из нее. Ратует за традиционные ценности, а также выступает с критикой НАТО. По его словам, членство в Североатлантическом альянсе не может обеспечить безопасность Румынии. Также политик выступает за нормализацию отношений с Россией и критикует действия США по оказанию военной помощи Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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румыния, выборы, новости, в мире, россия, политика
Выборы в Румынии-2024: лидирует сторонник дружбы с Россией

На выборах в Румынии лидирует сторонник хороших отношений с Россией Кэлин Джеорджеску

07:46 25.11.2024 (обновлено: 09:39 25.11.2024)
 
© AP Photo Alexandru DobreКандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo Alexandru Dobre
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, являющийся сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией, лидирует в первом туре выборов президента Румынии, получив более 22% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком страны.
По результатам обработки 95% бюллетеней Джеорджеску набрал 22,18% голосов. На второй строчке – действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку, получивший 20,29%. На третьем месте – лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони (17,94 %). Всего в выборах участвовали 13 кандидатов.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Таким образом, с высокой долей вероятности Джерджеску и Чолаку поборются за президентский пост во втором туре, который состоится 8 декабря.
Кэлин Джеорджеску – независимый кандидат. Некоторое время он был членом националистической партии "Альянс за объединение румын", однако позднее вышел из нее. Ратует за традиционные ценности, а также выступает с критикой НАТО. По его словам, членство в Североатлантическом альянсе не может обеспечить безопасность Румынии. Также политик выступает за нормализацию отношений с Россией и критикует действия США по оказанию военной помощи Украине.
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