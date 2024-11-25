https://crimea.ria.ru/20241125/ataka-na-regiony-rossii---za-noch-sbity-23-vrazheskikh-bespilotnika-1142101018.html
Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника
Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T07:52
2024-11-25T07:52
2024-11-25T07:52
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
пво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Об этом сообщает Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Над Калужской областью уничтожено восемь беспилотников, над Курской - семь, пять дронов сбили в Брянской области и три в Белгородской.По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом сбили семь ракет."Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!" - написал он в своем Telegram-канале.В Калуге, как сообщалось, в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Пострадавших нет, возгорание потушили.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, новости, новости сво
Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника
23 украинских беспилотника сбили за ночь на четырьмя регионами России - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Над Калужской областью уничтожено восемь беспилотников, над Курской - семь, пять дронов сбили в Брянской области и три в Белгородской.
По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом сбили семь ракет.
"Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!" - написал он в своем Telegram-канале.
В Калуге, как сообщалось, в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия
. Пострадавших нет, возгорание потушили.
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