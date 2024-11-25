https://crimea.ria.ru/20241125/ataka-na-regiony-rossii---za-noch-sbity-23-vrazheskikh-bespilotnika-1142101018.html

Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника

Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Атака на регионы России - за ночь сбиты 23 вражеских беспилотника

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T07:52

2024-11-25T07:52

2024-11-25T07:52

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника, атаковавших регионы РФ. Об этом сообщает Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Над Калужской областью уничтожено восемь беспилотников, над Курской - семь, пять дронов сбили в Брянской области и три в Белгородской.По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, также над регионом сбили семь ракет."Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!" - написал он в своем Telegram-канале.В Калуге, как сообщалось, в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Пострадавших нет, возгорание потушили.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, новости, новости сво