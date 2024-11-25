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В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В Ленинградской области произошла аваия с автобусом и грузовым автомобилем, пострадали 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T09:29
2024-11-25T09:29
россия
новости
ленинградская область
дтп
общественный транспорт
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинградской области произошла аваия с автобусом и грузовым автомобилем, пострадали 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Авария произошла в понедельник около 07:24.По предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту № 181, въехал в припаркованную у обочины фуру. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства ДТП.Накануне в Турции в результате тройного ДТП пострадали 30 пассажиров междугороднего автобуса. Правоохранители также выясняют все детали инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в СочиДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, ленинградская область, дтп, общественный транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В Ленинградской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

09:29 25.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинградской области произошла аваия с автобусом и грузовым автомобилем, пострадали 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла в понедельник около 07:24.
"В поселке Новоселье Ленобласти около дома № 8 по Красносельскому шоссе произошло столкновение автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту № 181, въехал в припаркованную у обочины фуру. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства ДТП.
Накануне в Турции в результате тройного ДТП пострадали 30 пассажиров междугороднего автобуса. Правоохранители также выясняют все детали инцидента.
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РоссияНовостиЛенинградская областьДТПОбщественный транспортМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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