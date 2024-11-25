https://crimea.ria.ru/20241125/v-zhutkom-dtp-s-avtobusom-i-gruzovikom-postradali-11-chelovek-1142102290.html

В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек - РИА Новости Крым, 25.11.2024

В жутком ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В Ленинградской области произошла аваия с автобусом и грузовым автомобилем, пострадали 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T09:29

2024-11-25T09:29

2024-11-25T09:29

россия

новости

ленинградская область

дтп

общественный транспорт

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Ленинградской области произошла аваия с автобусом и грузовым автомобилем, пострадали 11 человек, в том числе дети. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Авария произошла в понедельник около 07:24.По предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту № 181, въехал в припаркованную у обочины фуру. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства ДТП.Накануне в Турции в результате тройного ДТП пострадали 30 пассажиров междугороднего автобуса. Правоохранители также выясняют все детали инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в СочиДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

россия

ленинградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ленинградская область, дтп, общественный транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)