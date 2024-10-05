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ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России - РИА Новости Крым, 05.10.2024
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T18:06
2024-10-05T18:06
2024-10-05T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.В дипмиссии уточнили, что находятся в контакте с туроператором, а также страховой компанией, и в случае необходимости готовы оказать соотечественникам необходимую помощь.Турецкие СМИ пишут, что авария произошла на трассе D400. Направлявшийся в сторону Антальи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого в этот момент выходили постояльцы отеля.В июле в турецкой Анталье в массовом ДТП пострадали 16 туристов из России. А в августе российские туристы попали под камнепад в Турции в каньоне Саклыкент. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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турция, происшествия, в мире, дтп, новости, россия
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
Две российские туристки пострадали в ДТП под Антальей в Турции при столкновении автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
"В результате столкновения 5 октября двух автобусов недалеко от города Аланья пострадали две российские туристки, одна из которых госпитализирована", – говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что находятся в контакте с туроператором, а также страховой компанией, и в случае необходимости готовы оказать соотечественникам необходимую помощь.
Турецкие СМИ пишут, что авария произошла на трассе D400. Направлявшийся в сторону Антальи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого в этот момент выходили постояльцы отеля.
В июле в турецкой Анталье в массовом ДТП пострадали 16 туристов из России
. А в августе российские туристы попали под камнепад в Турции
в каньоне Саклыкент.
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