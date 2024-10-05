https://crimea.ria.ru/20241005/dtp-s-dvumya-avtobusami-v-turtsii-postradali-dve-turistki-iz-rossii--1140865999.html

ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России - РИА Новости Крым, 05.10.2024

ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T18:06

2024-10-05T18:06

2024-10-05T18:06

турция

происшествия

в мире

дтп

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.В дипмиссии уточнили, что находятся в контакте с туроператором, а также страховой компанией, и в случае необходимости готовы оказать соотечественникам необходимую помощь.Турецкие СМИ пишут, что авария произошла на трассе D400. Направлявшийся в сторону Антальи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого в этот момент выходили постояльцы отеля.В июле в турецкой Анталье в массовом ДТП пострадали 16 туристов из России. А в августе российские туристы попали под камнепад в Турции в каньоне Саклыкент. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

турция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, в мире, дтп, новости, россия