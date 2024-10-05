Рейтинг@Mail.ru
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241005/dtp-s-dvumya-avtobusami-v-turtsii-postradali-dve-turistki-iz-rossii--1140865999.html
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России - РИА Новости Крым, 05.10.2024
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T18:06
2024-10-05T18:06
турция
происшествия
в мире
дтп
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.В дипмиссии уточнили, что находятся в контакте с туроператором, а также страховой компанией, и в случае необходимости готовы оказать соотечественникам необходимую помощь.Турецкие СМИ пишут, что авария произошла на трассе D400. Направлявшийся в сторону Антальи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого в этот момент выходили постояльцы отеля.В июле в турецкой Анталье в массовом ДТП пострадали 16 туристов из России. А в августе российские туристы попали под камнепад в Турции в каньоне Саклыкент. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
турция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, происшествия, в мире, дтп, новости, россия
ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

Две российские туристки пострадали в ДТП под Антальей в Турции при столкновении автобусов

18:06 05.10.2024
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Турции туристический автобус врезался в другой такой же, стоявший у обочины, в числе пострадавших две россиянки, одна их них госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
"В результате столкновения 5 октября двух автобусов недалеко от города Аланья пострадали две российские туристки, одна из которых госпитализирована", – говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что находятся в контакте с туроператором, а также страховой компанией, и в случае необходимости готовы оказать соотечественникам необходимую помощь.
Турецкие СМИ пишут, что авария произошла на трассе D400. Направлявшийся в сторону Антальи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого в этот момент выходили постояльцы отеля.
В июле в турецкой Анталье в массовом ДТП пострадали 16 туристов из России. А в августе российские туристы попали под камнепад в Турции в каньоне Саклыкент.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей
 
ТурцияПроисшествияВ миреДТПНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16ДТП с пассажирским автобусом в Сифмерополе - что известно
20:09РФ просит суд Гааги не признавать требования Киева по Керченскому проливу
20:00Девочка погибла и четверо пострадали в жутком ДТП в Ростовской области
19:55Раненый водитель автобуса в Горловке спас пострадавших пассажиров
19:48В Крыму стартует международный кинофестиваль "Евразийский мост"
19:28Стало известно о состоянии здоровья Василия Ливанова
19:15В Крыму проводят промышленные экскурсии на фермах и фабриках
18:35Освобождение Угледара и авиация над Севастополем: топ новостей недели
18:06ДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
17:43"Камни" в трусах: на Кубани задержали изобретательную пару с наркотиками
17:12В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
16:38Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
15:57"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву
15:26Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
15:12НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ
14:56ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков
14:39Израильская радиолокационная станция уничтожена в зоне СВО
14:18Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
14:06Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
13:49ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
Лента новостейМолния