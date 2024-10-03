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В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
На трассе Таврида водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом и получил травмы, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T19:46
2024-10-03T19:57
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. На трассе Таврида водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом и получил травмы, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, авария произошла в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма, водитель автомобиля "Рено" двигался по трассе "Таврида" в утомленном состоянии.19-летний водитель "Рено" с травмами доставлен в больницу, уточнили в прокуратуре."Водитель 2005 года рождения, управляя транспортным средством "Рено Логан", двигаясь в крайнем правом ряду выехал за пределы проезжей части вправо, затем произошел занос транспортного средства в крайнюю левую полосу, по которой в попутном направлении двигался автобус "Неоплан" под управлением водителя 1971 года рождения, в результате чего произошло столкновение", - уточнили в Госавтоинспекции Крыма. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Также ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилямиРейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвыАвария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, дтп, крым, новости крыма, происшествия, фото
В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус

Легковушка столкнулась с автобусом на Тавриде - есть пострадавший

19:46 03.10.2024 (обновлено: 19:57 03.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. На трассе Таврида водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом и получил травмы, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, авария произошла в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма, водитель автомобиля "Рено" двигался по трассе "Таврида" в утомленном состоянии.

"Водитель допустил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал по маршруту "Симферополь - Пятигорск", двигавшемся в попутном направлении. В автобусе находился 21 пассажир, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

19-летний водитель "Рено" с травмами доставлен в больницу, уточнили в прокуратуре.
"Водитель 2005 года рождения, управляя транспортным средством "Рено Логан", двигаясь в крайнем правом ряду выехал за пределы проезжей части вправо, затем произошел занос транспортного средства в крайнюю левую полосу, по которой в попутном направлении двигался автобус "Неоплан" под управлением водителя 1971 года рождения, в результате чего произошло столкновение", - уточнили в Госавтоинспекции Крыма.
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
1 из 2
ДТП на трассе "Таврида"
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
2 из 2
ДТП на трассе "Таврида"
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Также ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.
Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.
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