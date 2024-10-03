https://crimea.ria.ru/20241003/v-krymu-19-letniy-voditel-legkovushki-vrezalsya-v-reysovyy-avtobus-1140835797.html

В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус

В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус

На трассе Таврида водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом и получил травмы, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T19:46

2024-10-03T19:46

2024-10-03T19:57

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

дтп

крым

новости крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140835426_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f112d4cc54e77f7a507497bd393178a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. На трассе Таврида водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом и получил травмы, ход проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, авария произошла в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма, водитель автомобиля "Рено" двигался по трассе "Таврида" в утомленном состоянии.19-летний водитель "Рено" с травмами доставлен в больницу, уточнили в прокуратуре."Водитель 2005 года рождения, управляя транспортным средством "Рено Логан", двигаясь в крайнем правом ряду выехал за пределы проезжей части вправо, затем произошел занос транспортного средства в крайнюю левую полосу, по которой в попутном направлении двигался автобус "Неоплан" под управлением водителя 1971 года рождения, в результате чего произошло столкновение", - уточнили в Госавтоинспекции Крыма. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Также ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.Ранее в Краснодаре в аварии с двумя автомобилями скорой помощи и автобусом пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилямиРейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвыАвария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, дтп, крым, новости крыма, происшествия, фото