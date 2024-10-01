В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
Масштабная авария с участием трех автомобилей произошла в Крыму
16:00 01.10.2024 (обновлено: 16:07 01.10.2024)
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Алупке в результате выезда иномарки на встречную полосу столкнулись три легковых авто, пострадала девушка-водитель. Об этом сообщает сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"01.10.2024 года в 08:40 в черте города Алупка на автодороге Ялта – Севастополь водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Benz, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, после чего тот столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя 1968 года рождения", – сказано в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1987 года рождения – водитель автомобиля Daewoo Matiz – получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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