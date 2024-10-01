https://crimea.ria.ru/20241001/v-alupke-matiz-slozhilsya-v-garmoshku-posle-dtp-s-tremya-avtomobilyami-1140778602.html

В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями

В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями

В Алупке в результате выезда иномарки на встречную полосу столкнулись три легковых авто, пострадала девушка-водитель. Об этом сообщает сообщает Госавтоинспекция РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T16:00

2024-10-01T16:00

2024-10-01T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Алупке в результате выезда иномарки на встречную полосу столкнулись три легковых авто, пострадала девушка-водитель. Об этом сообщает сообщает Госавтоинспекция Крыма.В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1987 года рождения – водитель автомобиля Daewoo Matiz – получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.30 сентября в Краснодаре столкнулись два автомобиля скорой помощи и автобус. Пострадали четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Вечером в воскресенье, 29 сентября, столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек: девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус задавил женщину в ФеодосииВ Севастополе сбили подростка на пешеходном переходеСмертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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