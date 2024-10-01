Рейтинг@Mail.ru
В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241001/v-alupke-matiz-slozhilsya-v-garmoshku-posle-dtp-s-tremya-avtomobilyami-1140778602.html
В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
В Алупке в результате выезда иномарки на встречную полосу столкнулись три легковых авто, пострадала девушка-водитель. Об этом сообщает сообщает Госавтоинспекция РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T16:00
2024-10-01T16:07
дтп
новости крыма
крым
ялта
севастополь
госавтоинспекция крыма
алупка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/01/1140778091_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_fe5ecae7bf55f37bdd0625fc127462fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Алупке в результате выезда иномарки на встречную полосу столкнулись три легковых авто, пострадала девушка-водитель. Об этом сообщает сообщает Госавтоинспекция Крыма.В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1987 года рождения – водитель автомобиля Daewoo Matiz – получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.30 сентября в Краснодаре столкнулись два автомобиля скорой помощи и автобус. Пострадали четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.Вечером в воскресенье, 29 сентября, столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек: девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус задавил женщину в ФеодосииВ Севастополе сбили подростка на пешеходном переходеСмертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
крым
ялта
севастополь
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/01/1140778091_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_34044024e3777f95ef518b1c622ae415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, новости крыма, крым, ялта, севастополь, госавтоинспекция крыма, алупка
В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями

Масштабная авария с участием трех автомобилей произошла в Крыму

16:00 01.10.2024 (обновлено: 16:07 01.10.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Алупке в результате выезда иномарки на встречную полосу столкнулись три легковых авто, пострадала девушка-водитель. Об этом сообщает сообщает Госавтоинспекция Крыма.

"01.10.2024 года в 08:40 в черте города Алупка на автодороге Ялта – Севастополь водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Benz, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, после чего тот столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя 1968 года рождения", – сказано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1987 года рождения – водитель автомобиля Daewoo Matiz – получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
30 сентября в Краснодаре столкнулись два автомобиля скорой помощи и автобус. Пострадали четыре пассажира автобуса и два сотрудника скорой помощи.
Вечером в воскресенье, 29 сентября, столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек: девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус задавил женщину в Феодосии
В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе
Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
 
ДТПНовости КрымаКрымЯлтаСевастопольГосавтоинспекция КрымаАлупка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:4370-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
16:33За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
16:26Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче
16:11"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто
16:00В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
15:47Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
15:28Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
15:07Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело
15:01Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре
14:52ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки
14:39Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей
14:25Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез
14:21В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
14:02ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов
13:57ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
13:51Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи
13:43Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУ
13:36На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов
13:24Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS
13:15Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон
Лента новостейМолния