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Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека
Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека
До 31 человека увеличилось количество пострадавших в страшном ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-29T23:43
2024-09-29T23:43
2024-09-30T00:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. До 31 человека увеличилось количество пострадавших в страшном ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 километре автодороги Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края поступило в полицию в 19:45.Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После этого произошло грузовик и автобус загорелись.В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет, сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.В настоящее время движение осуществляется в регулировочном режиме в объезд, через станицу Старокорсунскую, сообщили в краевом МВД.Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе причинам и условиям произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, прокуратурой округа поставлено на контроль ход и результаты процессуальной проверки,проводимой следственными органами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, видео
Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани увеличилось до 31
23:43 29.09.2024 (обновлено: 00:06 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. До 31 человека увеличилось количество пострадавших в страшном ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок", – сказано в сообщении.
Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком
на 16 километре автодороги Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края поступило в полицию в 19:45.
Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN, выехал на полосу встречного движения
и допустил столкновение с автобусом Yutong. После этого произошло грузовик и автобус загорелись.
В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет, сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время движение осуществляется в регулировочном режиме в объезд, через станицу Старокорсунскую, сообщили в краевом МВД.
Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе причинам и условиям произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратурой округа поставлено на контроль ход и результаты процессуальной проверки,проводимой следственными органами.
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