https://crimea.ria.ru/20240929/kolichestvo-postradavshikh-v-dtp-pod-krasnodarom-uvelichilos-do-31-cheloveka-1140735712.html

Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека

Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Количество пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека

До 31 человека увеличилось количество пострадавших в страшном ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-29T23:43

2024-09-29T23:43

2024-09-30T00:06

новости

дтп

краснодарский край

кубань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140734567_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_369d9cde1cad91ed4fe1441497d967be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. До 31 человека увеличилось количество пострадавших в страшном ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 километре автодороги Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края поступило в полицию в 19:45.Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После этого произошло грузовик и автобус загорелись.В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет, сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю.В настоящее время движение осуществляется в регулировочном режиме в объезд, через станицу Старокорсунскую, сообщили в краевом МВД.Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара организована проверка по факту ДТП, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе причинам и условиям произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, прокуратурой округа поставлено на контроль ход и результаты процессуальной проверки,проводимой следственными органами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, видео