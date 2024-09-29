Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани
В МВД назвали предварительную причину страшного ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
21:32 29.09.2024 (обновлено: 21:47 29.09.2024)
© Telegram-канал полиция КубаниДТП в Краснодарском крае 29.09.24
© Telegram-канал полиция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего вспыхнул пожар. Такую предварительную причину страшного ДТП на Кубани озвучили в пресс-службе полиции Краснодарского края.
"Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в аварии погиб водитель фуры, его личность устанавливается. К этому моменту еще не известно точное число пострадавших, отметили в полиции.
© Telegram-канал полиция КубаниДТП в Краснодарском крае 29.09.24
© Telegram-канал полиция Кубани
ДТП в Краснодарском крае 29.09.24
Пожар полностью ликвидирован, проинформировали в МЧС России.
ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах. Предварительно, водитель грузовика погиб, травмы получили пять человек, в том числе три ребенка.
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