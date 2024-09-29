https://crimea.ria.ru/20240929/nazvana-prichina-strashnogo-dtp-s-uchastiem-fury-i-avtobusa-na-kubani-1140734775.html

Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани

Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани

Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего вспыхнул пожар. Такую предварительную... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T21:32

2024-09-29T21:32

2024-09-29T21:47

происшествия

мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего вспыхнул пожар. Такую предварительную причину страшного ДТП на Кубани озвучили в пресс-службе полиции Краснодарского края.Также в пресс-службе ведомства уточнили, что в аварии погиб водитель фуры, его личность устанавливается. К этому моменту еще не известно точное число пострадавших, отметили в полиции.Пожар полностью ликвидирован, проинформировали в МЧС России.ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края. Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах. Предварительно, водитель грузовика погиб, травмы получили пять человек, в том числе три ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс краснодарского края, краснодарский край, дтп, пожар, полиция, умвд россии по краснодарскому краю, новости