Рейтинг@Mail.ru
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240929/reysovyy-avtobus-popal-v-strashnoe-dtp-na-kubani---est-zhertvy-1140734083.html
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T21:12
2024-09-29T22:07
мчс краснодарского края
краснодарский край
происшествия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140734180_24:0:1816:1008_1920x0_80_0_0_774dffd6b2f3b0864bf9a5b9a7029f41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика погиб, пять пассажиров, из которых трое – дети, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации оперштаба Кубани, на месте работают 12 бригад скорой помощи. Пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу. Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации, добавили в оперштабе.По поручению губернатора региона, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края" поступило в полицию в 19-45.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140734180_248:0:1592:1008_1920x0_80_0_0_1265fb6dc48757ef26e2fd6b7c79d8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости, дтп
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы

Под Краснодаром автобус столкнулся с грузовиком и сгорел - есть жертвы

21:12 29.09.2024 (обновлено: 22:07 29.09.2024)
 
© мчс россииДТП в Краснодарском крае 29.09.24
ДТП в Краснодарском крае 29.09.24
© мчс россии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика погиб, пять пассажиров, из которых трое – дети, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По уточненной информации МЧС, из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах. Предварительно, водитель автобуса погиб, травмы получили пять человек, в том числе три ребенка. На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники.
По информации оперштаба Кубани, на месте работают 12 бригад скорой помощи. Пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу. Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации, добавили в оперштабе.
По поручению губернатора региона, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края" поступило в полицию в 19-45.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МЧС Краснодарского краяКраснодарский крайПроисшествияНовостиДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03В аварии с автобусом и грузовиком под Краснодаром пострадали 17 человек
21:47Гаджеты и детский суицид: психиатр предупредила о новых тенденциях
21:32Названа причина страшного ДТП с участием фуры и автобуса на Кубани
21:16Супербактерии наступают – что нужно знать и как защититься
21:12Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
20:57Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
20:32К Земле летит астероид – станет ли он второй Луной
20:14Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:51Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
19:31Что важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в Крыму
19:10Площадь пожара в Белогорском районе Крыма выросла до 75 гектаров
18:57Огонь охватил 30 гектаров в Белогорском районе: создан штаб пожаротушения
18:43Среди простых людей в Молдове нет противников русской речи – мнение
18:21Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
18:07ВСУ атаковали Энергодар – под угрозой объекты жизнеобеспечения города
17:40Юг России накрыли пыльные бури
17:11На Крымском мосту начала расти очередь
16:30Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма
16:07В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета
15:38Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планеты
Лента новостейМолния