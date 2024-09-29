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Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T21:12
2024-09-29T21:12
2024-09-29T22:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика погиб, пять пассажиров, из которых трое – дети, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации оперштаба Кубани, на месте работают 12 бригад скорой помощи. Пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу. Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации, добавили в оперштабе.По поручению губернатора региона, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края" поступило в полицию в 19-45.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости, дтп
Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы
Под Краснодаром автобус столкнулся с грузовиком и сгорел - есть жертвы
21:12 29.09.2024 (обновлено: 22:07 29.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика погиб, пять пассажиров, из которых трое – дети, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По уточненной информации МЧС, из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса произошло возгорание на 35 квадратных метрах. Предварительно, водитель автобуса погиб, травмы получили пять человек, в том числе три ребенка. На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники.
По информации оперштаба Кубани, на месте работают 12 бригад скорой помощи. Пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу. Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации, добавили в оперштабе.
По поручению губернатора региона, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края" поступило в полицию в 19-45.
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