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Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы

Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Рейсовый автобус попал в страшное ДТП на Кубани - есть жертвы

Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T21:12

2024-09-29T21:12

2024-09-29T22:07

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Страшное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса произошло в воскресенье вечером в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края, водитель грузовика погиб, пять пассажиров, из которых трое – дети, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По информации оперштаба Кубани, на месте работают 12 бригад скорой помощи. Пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу. Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации, добавили в оперштабе.По поручению губернатора региона, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края" поступило в полицию в 19-45.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости, дтп