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Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
56-летий житель Ялты передавал украинским спецслужбам информацию о сотрудниках ФСБ в Крыму, а также участвовал в боях на стороне ВСУ. Уголовное дело о... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T18:11
2024-12-03T18:11
крым
задержание в крыму агента сбу
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происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 56-летий житель Ялты передавал украинским спецслужбам информацию о сотрудниках ФСБ в Крыму, а также участвовал в боях на стороне ВСУ. Уголовное дело о государственной измене передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Следствием установлено, что обвиняемый, находясь на территории сопредельного государства, с октября 2020 года по февраль 2021 года передавал украинским спецслужбам собранные заранее данные о сотрудниках органов ФСБ России, которые служили на полуострове.Обвиняемый скрылся от органов расследования и объявлен в розыск. Уголовное дело о госизмене направлено в Верховный суд Республики Крым, где будет рассматриваться заочно.Ранее сообщалось, что в Краснодаре осужден житель Ялты, который в январе 2024 года передавал спецслужбам Украины данные о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения.8 ноября в Крыму был задержан житель Ленинского района, который передал в главное управление разведки Украины видео Феодосийской нефтебазы и морского порта для нанесения по ним ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииГотовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали
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РИА Новости Крым
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крым, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, прокуратура республики крым, новости крыма
Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд

Крымчанин в суде ответит за бои на стороне Украины и передачу данных о ФСБ Киеву

18:11 03.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 56-летий житель Ялты передавал украинским спецслужбам информацию о сотрудниках ФСБ в Крыму, а также участвовал в боях на стороне ВСУ. Уголовное дело о государственной измене передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Следствием установлено, что обвиняемый, находясь на территории сопредельного государства, с октября 2020 года по февраль 2021 года передавал украинским спецслужбам собранные заранее данные о сотрудниках органов ФСБ России, которые служили на полуострове.
"В ноябре 2022 года он вступил в ряды ВСУ, где проходил службу до июня 2024 года, он являлся командиром отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины, принимая участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Обвиняемый скрылся от органов расследования и объявлен в розыск. Уголовное дело о госизмене направлено в Верховный суд Республики Крым, где будет рассматриваться заочно.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре осужден житель Ялты, который в январе 2024 года передавал спецслужбам Украины данные о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения.
8 ноября в Крыму был задержан житель Ленинского района, который передал в главное управление разведки Украины видео Феодосийской нефтебазы и морского порта для нанесения по ним ударов.
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КрымЗадержание в Крыму агента СБУСБУ (Служба безопасности Украины)ПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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