https://crimea.ria.ru/20241203/krymchanin-peredaval-spetssluzhbam-kieva-dannye-o-fsb--delo-peredano-v-sud-1142347032.html

Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд

Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд

56-летий житель Ялты передавал украинским спецслужбам информацию о сотрудниках ФСБ в Крыму, а также участвовал в боях на стороне ВСУ. Уголовное дело о... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T18:11

2024-12-03T18:11

2024-12-03T18:11

крым

задержание в крыму агента сбу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 56-летий житель Ялты передавал украинским спецслужбам информацию о сотрудниках ФСБ в Крыму, а также участвовал в боях на стороне ВСУ. Уголовное дело о государственной измене передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Следствием установлено, что обвиняемый, находясь на территории сопредельного государства, с октября 2020 года по февраль 2021 года передавал украинским спецслужбам собранные заранее данные о сотрудниках органов ФСБ России, которые служили на полуострове.Обвиняемый скрылся от органов расследования и объявлен в розыск. Уголовное дело о госизмене направлено в Верховный суд Республики Крым, где будет рассматриваться заочно.Ранее сообщалось, что в Краснодаре осужден житель Ялты, который в январе 2024 года передавал спецслужбам Украины данные о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения.8 ноября в Крыму был задержан житель Ленинского района, который передал в главное управление разведки Украины видео Феодосийской нефтебазы и морского порта для нанесения по ним ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииГотовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, прокуратура республики крым, новости крыма