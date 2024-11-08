Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
Задержанный в Крыму шпион передал Украине видеосъемки нефтебазы и морского порта Феодосии
09:16 08.11.2024 (обновлено: 09:17 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма, задержанный сотрудниками УФСБ по обвинению в шпионаже в пользу украинской военной разведке, передал спецслужбе противника видеосъемки нефтебазы и морского порта Феодосии. Об этом он рассказал на допросе, фрагменты которого предоставлены пресс-службой УФСБ по региону.
По словам злоумышленника, его сотрудничество с главным управлением разведки минобороны Украины началось с того, что он начал читать украинские Telegram-каналы, поддался на пропаганду и "проникся сочувствием" к противнику. Также ему постоянно приходили сообщения от ботов с просьбами написать тем или иным адресатам.
"В какой-то момент я на это решился, что могут помочь, просто передавая данные. Администратор написал, что можно заработать денег, если сделать какие-то задания. Скидывали геолокацию и просили съездить в это место и посмотреть. Я забивал в Google-картах, что там находится. Возле нефтебазы ездил с включенной видеокамерой на телефоне и возле морского порта", - рассказал фигурант.
Он добавил, что за отправленные врагу видео он получил на криптокошелек 4500 рублей.
В пятницу Управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жителя Ленинского района республики, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.
Также ранее суд в Крыму приговорил 62-летнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.
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