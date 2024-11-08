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Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии
Житель Ленинского района Крыма, задержанный сотрудниками УФСБ по обвинению в шпионаже в пользу украинской военной разведке, передал спецслужбе противника... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T09:16
2024-11-08T09:17
видео
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
феодосия
госизмена
новости
главное управление разведки украины (гур)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма, задержанный сотрудниками УФСБ по обвинению в шпионаже в пользу украинской военной разведке, передал спецслужбе противника видеосъемки нефтебазы и морского порта Феодосии. Об этом он рассказал на допросе, фрагменты которого предоставлены пресс-службой УФСБ по региону.По словам злоумышленника, его сотрудничество с главным управлением разведки минобороны Украины началось с того, что он начал читать украинские Telegram-каналы, поддался на пропаганду и "проникся сочувствием" к противнику. Также ему постоянно приходили сообщения от ботов с просьбами написать тем или иным адресатам.Он добавил, что за отправленные врагу видео он получил на криптокошелек 4500 рублей.В пятницу Управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жителя Ленинского района республики, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.Также ранее суд в Крыму приговорил 62-летнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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96
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60
видео, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), феодосия, госизмена, новости, главное управление разведки украины (гур), украина, видео
Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии

Задержанный в Крыму шпион передал Украине видеосъемки нефтебазы и морского порта Феодосии

09:16 08.11.2024 (обновлено: 09:17 08.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма, задержанный сотрудниками УФСБ по обвинению в шпионаже в пользу украинской военной разведке, передал спецслужбе противника видеосъемки нефтебазы и морского порта Феодосии. Об этом он рассказал на допросе, фрагменты которого предоставлены пресс-службой УФСБ по региону.
По словам злоумышленника, его сотрудничество с главным управлением разведки минобороны Украины началось с того, что он начал читать украинские Telegram-каналы, поддался на пропаганду и "проникся сочувствием" к противнику. Также ему постоянно приходили сообщения от ботов с просьбами написать тем или иным адресатам.
"В какой-то момент я на это решился, что могут помочь, просто передавая данные. Администратор написал, что можно заработать денег, если сделать какие-то задания. Скидывали геолокацию и просили съездить в это место и посмотреть. Я забивал в Google-картах, что там находится. Возле нефтебазы ездил с включенной видеокамерой на телефоне и возле морского порта", - рассказал фигурант.
Он добавил, что за отправленные врагу видео он получил на криптокошелек 4500 рублей.
В пятницу Управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жителя Ленинского района республики, подозреваемого в передаче украинской военной разведке сведений о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.
Также ранее суд в Крыму приговорил 62-летнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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