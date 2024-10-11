https://crimea.ria.ru/20241011/nadoumil-drug-detstva-zaderzhannyy-za-gosizmenu-krymchanin-priznal-vinu-1141010570.html

Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину

Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину

Задержанный за госизмену житель Феодосии признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, повлияла украинская... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T10:16

2024-10-11T10:16

2024-10-11T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Задержанный за госизмену житель Феодосии признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, повлияла украинская пропаганда. Об этом он рассказал на допросе, видео которого опубликовало пресс-служба управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 30-летний крымчанин отправлял секретные данные украинским кураторам в чат-бот Telegram о местах расположения военных кораблей в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе. Кроме того, он пересылал деньги в пользу ВСУ.По словам задержанного, ссылку на Telegram-канал ему отправил друг детства, который живет в Харьковской области.По словам мужчины, он фотографировал корабли Черноморского флота, указывал их точные координаты и отправлял их в специальный чат-бот."Почему фотографии кораблей? Потому что украинская пропаганда говорила, что именно Черноморский флот с помощью ракет наносил удары по жилым массивам", – сказал он.Также задержанный признался, что дистанционно отправлял донаты в пользу ВСУ.По данным ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбатаЖитель Севастополя осужден за госизменуНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агента

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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