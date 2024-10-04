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Житель Севастополя осужден за госизмену - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Житель Севастополя осужден за госизмену
Житель Севастополя осужден за госизмену - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Житель Севастополя осужден за госизмену
В Севастополе 47-летний местный житель осужден за государственную измену – мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T13:15
2024-10-04T13:46
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура города севастополя
госизмена
происшествия
правосудие
приговор
суд
новости крыма
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний местный житель осужден за государственную измену – мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Отмечается, что мужчина был завербован сотрудником Государственного управления разведки министерства обороны Украины к конфиденциальному сотрудничеству.По данным управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, осужденный – бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил. По заданию сотрудника ГУР минобороны Украины мужчина за денежное вознаграждение передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждении Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техника.А в январе прошлого года он через курьера получил посылку с элементами для взрывчатки.Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в государственной измене. И с учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств с использованием интернета, приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.В сентябре агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятияАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура города севастополя, госизмена, происшествия, правосудие, приговор, суд, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), задержание в крыму агента сбу
Житель Севастополя осужден за госизмену

Завербованный украинской разведкой житель Севастополя приговорен к 14 годам за госизмену

13:15 04.10.2024 (обновлено: 13:46 04.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний местный житель осужден за государственную измену – мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Отмечается, что мужчина был завербован сотрудником Государственного управления разведки министерства обороны Украины к конфиденциальному сотрудничеству.
"По его заданию в период с января по апрель 2023 года он производил видеосъемку и передавал ему сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, осужденный – бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил.
По заданию сотрудника ГУР минобороны Украины мужчина за денежное вознаграждение передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждении Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техника.
А в январе прошлого года он через курьера получил посылку с элементами для взрывчатки.
"В посылке под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около 2 кг, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Мужчина должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта", - уточнили силовики.
Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в государственной измене. И с учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств с использованием интернета, приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
В сентябре агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ.
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СевастопольУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПрокуратура города СевастополяГосизменаПроисшествияПравосудиеПриговорСудНовости КрымаГлавное управление разведки Украины (ГУР)Задержание в Крыму агента СБУ
 
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