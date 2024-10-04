https://crimea.ria.ru/20241004/zhitel-sevastopolya-osuzhden-za-gosizmenu-1140844900.html

Житель Севастополя осужден за госизмену

Житель Севастополя осужден за госизмену - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Житель Севастополя осужден за госизмену

В Севастополе 47-летний местный житель осужден за государственную измену – мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T13:15

2024-10-04T13:15

2024-10-04T13:46

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе 47-летний местный житель осужден за государственную измену – мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Отмечается, что мужчина был завербован сотрудником Государственного управления разведки министерства обороны Украины к конфиденциальному сотрудничеству.По данным управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, осужденный – бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил. По заданию сотрудника ГУР минобороны Украины мужчина за денежное вознаграждение передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждении Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техника.А в январе прошлого года он через курьера получил посылку с элементами для взрывчатки.Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в государственной измене. И с учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств с использованием интернета, приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.В сентябре агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятияАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в ДжанкоеЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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