https://crimea.ria.ru/20241004/kosmicheskie-voyska-okhranyayut-strategicheskie-interesy-rossii--putin-1140846459.html
Космические войска охраняют стратегические интересы России – Путин
Космические войска охраняют стратегические интересы России – Путин - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Космические войска охраняют стратегические интересы России – Путин
Космические войска стоят на страже стратегических интересов России, перед ними поставлены важные задачи, в том числе обеспечить независимый доступ страны в... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T14:20
2024-10-04T14:20
2024-10-04T14:21
владимир путин (политик)
россия
воздушно-космический силы (вкс)
праздники и памятные даты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140846341_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_cec517442df9cac30c61eb232a2e46d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Космические войска стоят на страже стратегических интересов России, перед ними поставлены важные задачи, в том числе обеспечить независимый доступ страны в комическое пространство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня космических войск, размещенной на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем Космических войск. Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России", - говорится в речи главы государства.Президент подчеркнул, что в числе важнейших задач Космических войск сегодня – проведение опытно-космических работ, испытаний, принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники.Глава государства также напомнил, что в этот день в 1957 году произошел запуск первого искусственного спутника Земли, который положил начало эпохе освоения околоземного пространства, масштабных научных исследований, создания передовых технологий. Это, по словам Владимира Путина, одно из наиболее значимых событий в летописи ракетно-космической отрасли.4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140846341_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_eb843147595ee4af1f6acdc166e0dab6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, воздушно-космический силы (вкс), праздники и памятные даты, новости
Космические войска охраняют стратегические интересы России – Путин
Комплекс "Ангара" обеспечит России независимый доступ в космическое пространство – Путин
14:20 04.10.2024 (обновлено: 14:21 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Космические войска стоят на страже стратегических интересов России, перед ними поставлены важные задачи, в том числе обеспечить независимый доступ страны в комическое пространство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня космических войск, размещенной на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем Космических войск. Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России", - говорится в речи главы государства.
Президент подчеркнул, что в числе важнейших задач Космических войск сегодня – проведение опытно-космических работ, испытаний, принятие на вооружение современных высокотехнологичных образцов техники.
"Первоочередное место занимает космический ракетный комплекс "Ангара". Именно ему предстоит сыграть ключевую роль в обеспечении России независимого, гарантированного доступа в космическое пространство", - заявил Владимир Путин.
Глава государства также напомнил, что в этот день в 1957 году произошел запуск первого искусственного спутника Земли, который положил начало эпохе освоения околоземного пространства, масштабных научных исследований, создания передовых технологий. Это, по словам Владимира Путина, одно из наиболее значимых событий в летописи ракетно-космической отрасли.
4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: