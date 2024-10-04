https://crimea.ria.ru/20241004/vsu-poteryali-bolshe-165-tysyach-boevikov-za-nedelyu-1140845793.html

ВСУ потеряли больше 16,5 тысяч боевиков за неделю

ВСУ потеряли больше 16,5 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 04.10.2024

ВСУ потеряли больше 16,5 тысяч боевиков за неделю

Вооруженные силы России продолжаются продвигаться вперед, сминая украинские позиции и пресекая попытки контрнаступлений врага в зоне проведения спецоперации... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T14:00

2024-10-04T14:00

2024-10-04T14:15

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжаются продвигаться вперед, сминая украинские позиции и пресекая попытки контрнаступлений врага в зоне проведения спецоперации. ВСУ за неделю лишились до 16 650 боевиков. Армия России освободила шесть населенных пунктов. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РоссииВ Курской области подразделения группировки войск "Север" пресекли все попытки контратак и ввода резервов противника на российскую территорию. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены подразделения мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух подразделений теробороны. За неделю потери противника превысили 3050 солдат, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, 77 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ.Военнослужащие подразделений "Запад" улучшили тактическое положение по переднему краю, отразили 11 контратак и разбили более 2880 боевиков ВСУ. Противник понес потери и в технике: уничтожены четыре боевые бронированные машины, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц, поставленных странами НАТО, а также 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 29 полевых складов с боеприпасами.Подразделениями "Южной" группировки отражены 20 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 5110 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами.Группировка войск "Центр" отразила 48 контратак противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.Бойцы группы "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения "Днепра" поразили морских пехотинцев и формирования береговой обороны, три соединения теробороны и бригады нацгвардии, уничтожив до 510 военнослужащих. Также разбиты два вражеских танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.За последнюю неделю российские военные также освободили целый ряд населенных пунктов. 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. 30 сентября военнослужащие группы "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. 1 октября под контроль взяты населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике и Вишневое в Харьковской области, 2 числа - Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. 3 октября Армия России освободила Угледар. По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской областиОтряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской областиВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии