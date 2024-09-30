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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T12:44
2024-09-30T12:44
2024-09-30T12:44
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вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Потери украинских войск за сутки превысили 1800 человек, следует из сводки ведомства.Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.В зоне специальной военной операции на территории, подконтрольной Украине, за сутки 29 сентября были уничтожены два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка - Минобороны