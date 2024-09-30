https://crimea.ria.ru/20240930/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1140743623.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T12:44

2024-09-30T12:44

2024-09-30T12:44

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

армия и флот

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140225433_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_1a202f6d9857f096981dbf0138588715.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Потери украинских войск за сутки превысили 1800 человек, следует из сводки ведомства.Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.В зоне специальной военной операции на территории, подконтрольной Украине, за сутки 29 сентября были уничтожены два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф