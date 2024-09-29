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Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ

Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ

Два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом во воскресенье... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T12:53

2024-09-29T12:53

2024-09-29T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом во воскресенье сообщили в Минобороны.Кроме того, российские средствами ПВО уничтожили французскую управляемую авиабомбу "Hammer" и 172 украинских дрона самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32503 беспилотника, 579 ЗРК, 18454 танка и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26695 единиц военных автомобилей.Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль село Макеевка в ЛНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корректировки российской ядерной политики подготовлены – Песков125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФСу-34 сбросил корректируемые авиабомбы на ВСУ в курском приграничье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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