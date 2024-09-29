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Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ
Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ
Два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом во воскресенье... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T12:53
2024-09-29T12:53
2024-09-29T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом во воскресенье сообщили в Минобороны.Кроме того, российские средствами ПВО уничтожили французскую управляемую авиабомбу "Hammer" и 172 украинских дрона самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32503 беспилотника, 579 ЗРК, 18454 танка и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26695 единиц военных автомобилей.Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль село Макеевка в ЛНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корректировки российской ядерной политики подготовлены – Песков125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФСу-34 сбросил корректируемые авиабомбы на ВСУ в курском приграничье
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина
Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУ
Уничтожены объекты топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом во воскресенье сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах", - говорится в сводке.
Кроме того, российские средствами ПВО уничтожили французскую управляемую авиабомбу "Hammer" и 172 украинских дрона самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32503 беспилотника, 579 ЗРК, 18454 танка и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин РСЗО, 15370 орудий полевой артиллерии и минометов, 26695 единиц военных автомобилей.
Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили
, что российские военные взяли под контроль село Макеевка в ЛНР.
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