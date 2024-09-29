Рейтинг@Mail.ru
Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240929/korrektirovki-rossiyskoy-yadernoy-politiki-podgotovleny---peskov-1140719096.html
Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков
Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков
Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T11:24
2024-09-29T11:55
ядерное оружие
оружие
россия
политика
дмитрий песков
павел зарубин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Очевидно что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в ТГ-канале тележурналиста Павла Зарубина.И добавил, что корректировки в ядерную доктрину подготовлены.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240928/lavrov-voevat-s-rossiey-do-pobedy-bessmyslenno-i-opasno-1140710544.html
https://crimea.ria.ru/20240927/mgnovenno-primenim-yadernoe-oruzhie--lukashenko-nazval-uslovie-1140681655.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_bac4410a693076eae2b7b2e1ef91d407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ядерное оружие, оружие, россия, политика, дмитрий песков, павел зарубин, новости
Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков

Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков

11:24 29.09.2024 (обновлено: 11:55 29.09.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Очевидно что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в ТГ-канале тележурналиста Павла Зарубина.
И добавил, что корректировки в ядерную доктрину подготовлены.
"Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Вчера, 19:37
Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно
Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
27 сентября, 13:57
Мгновенно применим ядерное оружие – Лукашенко назвал условие
 
Ядерное оружиеОружиеРоссияПолитикаДмитрий ПесковПавел ЗарубинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
11:24Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков
10:55В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
10:23ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
09:55Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах
09:21Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
08:59112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале
08:24БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
08:07Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
07:55Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
07:27125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
07:01Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов
00:01До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
21:55Главное за день: 28 сентября
21:43Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
21:26Почему Украина потеряла Крым – Лавров
20:51Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
20:21США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
19:55Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане
Лента новостейМолния