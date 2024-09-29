https://crimea.ria.ru/20240929/korrektirovki-rossiyskoy-yadernoy-politiki-podgotovleny---peskov-1140719096.html

Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков

Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков

Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T11:24

2024-09-29T11:24

2024-09-29T11:55

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Очевидно что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в ТГ-канале тележурналиста Павла Зарубина.И добавил, что корректировки в ядерную доктрину подготовлены.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, оружие, россия, политика, дмитрий песков, павел зарубин, новости