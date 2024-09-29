https://crimea.ria.ru/20240929/125-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvatili-sily-pvo-za-noch-1140712695.html

125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ

125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ - РИА Новости Крым, 29.09.2024

125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ

Силы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T07:27

2024-09-29T07:27

2024-09-29T08:00

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

пво

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240928/lavrov-voevat-s-rossiey-do-pobedy-bessmyslenno-i-opasno-1140710544.html

азовское море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, азовское море