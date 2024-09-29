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125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ - РИА Новости Крым, 29.09.2024
125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
Силы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T07:27
2024-09-29T08:00
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пво
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, азовское море
125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ

125 украинских беспилотников перехватили силы ПВО за ночь - Минобороны

07:27 29.09.2024 (обновлено: 08:00 29.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор"
Боевое дежурство ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным министерства, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над Белгородской, 17 - над Воронежской, 18 – над Ростовской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА над акваторией Азовского моря.
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