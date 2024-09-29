https://crimea.ria.ru/20240929/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-makeevka-v-lnr-1140719900.html

Российские военные освободили Макеевку в ЛНР

Российские военные освободили Макеевку в ЛНР - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Российские военные освободили Макеевку в ЛНР

Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T12:23

2024-09-29T12:23

2024-09-29T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны.Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240927/rossiyskaya-armiya-osvobodila-marinovku-v-dnr-1140680814.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости