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Российские военные освободили Макеевку в ЛНР - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Российские военные освободили Макеевку в ЛНР
Российские военные освободили Макеевку в ЛНР - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Российские военные освободили Макеевку в ЛНР
Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T12:23
2024-09-29T12:34
луганская народная республика (лнр)
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны.Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
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луганская народная республика (лнр), новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские военные освободили Макеевку в ЛНР

Российские военные освободили село Макеевка в ЛНР - Минобороны

12:23 29.09.2024 (обновлено: 12:34 29.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С"
Боевая работа САУ Мста-С - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль село Макеевка в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Макеевка расположена на берегу реки Жеребец в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков.
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