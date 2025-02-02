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Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму
Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T12:55
2025-02-02T13:28
освенцим
владимир путин (политик)
россия
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и кто рукоплещет бывшим солдатам СС.Президент России напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности.Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который "рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавших своими руками евреев, виновников в трагедии Холокоста".Также президент назвал позорной вещью решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает Владимир Путин.Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек.По разным оценкам там погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Память жертв Холокоста почтили на мемориале "Концлагерь "Красный" в КрымуЗащитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокадыКрымский холокост: истории расстрелянных семей
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освенцим, владимир путин (политик), россия, украина, владимир зеленский, новости, павел зарубин
Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму

Путин: решение не приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима - позорная вещь

12:55 02.02.2025 (обновлено: 13:28 02.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и кто рукоплещет бывшим солдатам СС.
"Приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков... вот это, конечно, очень странно, но таковы реалии сегодняшнего дня", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент России напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности.
Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который "рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавших своими руками евреев, виновников в трагедии Холокоста".
Также президент назвал позорной вещью решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.
"А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал", - сказал Путин.
Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает Владимир Путин.
"Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение", - сказал президент.
Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек.
По разным оценкам там погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.
27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.
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