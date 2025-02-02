https://crimea.ria.ru/20250202/putin-prokommentiroval-priglashenie-ukrainy-na-meropriyatiya-po-osventsimu-1143851927.html

Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму

Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Путин прокомментировал приглашение Украины на мероприятия по Освенциму

Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T12:55

2025-02-02T12:55

2025-02-02T13:28

освенцим

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и кто рукоплещет бывшим солдатам СС.Президент России напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности.Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который "рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавших своими руками евреев, виновников в трагедии Холокоста".Также президент назвал позорной вещью решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима.Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников, считает Владимир Путин.Немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим, с 1940 по 1945 год располагался на территории Польши. Это была огромная "фабрика смерти", где одновременно содержались и уничижались десятки тысяч человек.По разным оценкам там погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.27 января 1945 года советские войска освободили около 7 тысяч узников лагеря, большинство из них были больны и очень сильно физически истощены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Память жертв Холокоста почтили на мемориале "Концлагерь "Красный" в КрымуЗащитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокадыКрымский холокост: истории расстрелянных семей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освенцим, владимир путин (политик), россия, украина, владимир зеленский, новости, павел зарубин