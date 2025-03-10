https://crimea.ria.ru/20250310/london-staraetsya-podorvat-mirotvorcheskie-usiliya-trampa-po-ukraine--svr-1144799729.html

Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР

Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР

Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T15:13

2025-03-10T15:13

2025-03-10T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Вероятная потеря контроля над Украиной, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ, указали в ведомстве.В СВР также отметили, что в Лондоне "крайне раздражены" тем, что президент США Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". А британский премьер Кир Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку"."В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке", – указали в СВР.По данным российской внешней разведки, Лондон поставил перед СМИ и "профильными" неправительственными организациями задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля",Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс МакронаЗаявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент ФранцииКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, мнения, служба внешней разведки (свр), россия, великобритания, украина