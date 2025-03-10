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Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР
Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР
Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T15:13
2025-03-10T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Вероятная потеря контроля над Украиной, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ, указали в ведомстве.В СВР также отметили, что в Лондоне "крайне раздражены" тем, что президент США Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". А британский премьер Кир Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку"."В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке", – указали в СВР.По данным российской внешней разведки, Лондон поставил перед СМИ и "профильными" неправительственными организациями задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля",Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс МакронаЗаявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент ФранцииКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
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дональд трамп, новости, мнения, служба внешней разведки (свр), россия, великобритания, украина
Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР

Британия видит угрозу своим интересам в диалоге США и России по конфликту на Украине – СВР

15:13 10.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной", – говорится в заявлении.
Вероятная потеря контроля над Украиной, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ, указали в ведомстве.
В СВР также отметили, что в Лондоне "крайне раздражены" тем, что президент США Дональд Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". А британский премьер Кир Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку".
"В складывающейся ситуации британские власти считают "неотложным приоритетом" подрыв "миротворческих" усилий новой американской администрации на украинском треке", – указали в СВР.
По данным российской внешней разведки, Лондон поставил перед СМИ и "профильными" неправительственными организациями задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля",
"Как видим, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове", – подытожили в ведомстве.
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Дональд ТрампНовостиМненияСлужба внешней разведки (СВР)РоссияВеликобританияУкраина
 
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