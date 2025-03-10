https://crimea.ria.ru/20250310/vlasti-anapy-budut-suditsya-s-vladeltsami-tankerov-volgoneft-1144801052.html

Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"

Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"

Администрация Анапы подала в суд на компании "Волгонефть" и "Кама шиппинг" для взыскания многомилионных затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T16:07

2025-03-10T16:07

2025-03-10T16:07

анапа

новости

суд

компенсация ущерба

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Администрация Анапы подала в суд на компании "Волгонефть" и "Кама шиппинг" для взыскания многомилионных затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения принадлежавших им танкеров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службы городской мэрии.Уточняется, что указанные компании являются владельцами танкеров "Волгонефть-23" и "Волгонефть-212", в результате крушения которых в декабре прошлого года в Черном море разлился мазут.Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей – именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС.Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережьеБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеРоспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, суд, компенсация ущерба, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море