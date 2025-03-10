Рейтинг@Mail.ru
Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250310/vlasti-anapy-budut-suditsya-s-vladeltsami-tankerov-volgoneft-1144801052.html
Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"
Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"
Администрация Анапы подала в суд на компании "Волгонефть" и "Кама шиппинг" для взыскания многомилионных затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T16:07
2025-03-10T16:07
анапа
новости
суд
компенсация ущерба
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144551943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e1aadf80fc74ef40d8526c743ac22b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Администрация Анапы подала в суд на компании "Волгонефть" и "Кама шиппинг" для взыскания многомилионных затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения принадлежавших им танкеров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службы городской мэрии.Уточняется, что указанные компании являются владельцами танкеров "Волгонефть-23" и "Волгонефть-212", в результате крушения которых в декабре прошлого года в Черном море разлился мазут.Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей – именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС.Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережьеБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеРоспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144551943_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2d0da804821ea7f3f02477f411d76da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, новости, суд, компенсация ущерба, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"

Мэрия Анапы хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 211 миллионов рублей

16:07 10.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия разлива мазута в Черном море
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Администрация Анапы подала в суд на компании "Волгонефть" и "Кама шиппинг" для взыскания многомилионных затрат на ликвидацию разлива мазута после крушения принадлежавших им танкеров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службы городской мэрии.
"Мэрия Анапы подала в арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям "Волгатранснефть" и "Кама шиппинг", – сказано в сообщении.
Уточняется, что указанные компании являются владельцами танкеров "Волгонефть-23" и "Волгонефть-212", в результате крушения которых в декабре прошлого года в Черном море разлился мазут.
Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей – именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС.
"Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования", – уточняет оперштаб.
Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые выбросы мазута зафиксировали на Черноморском побережье
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя
 
АнапаНовостиСудКомпенсация ущербаЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Севастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
17:37Обмен разведданными Вашингтона с Киевом не прекращался – посланник Трампа
17:30Возле Британии столкнулись танкер и грузовое судно: ранены 32 человека
17:25Севастополь простился с двумя героями спецоперации
17:11Такса насмерть загрызла младенца в Томской области
17:03Крымчанка убила экс-супруга и закопала его тело в соседнем селе
16:46На лед в апреле – в Керчи готовятся к открытию школы зимних видов спорта
16:34Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области
16:07Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"
15:46Крымчанина будут судить за хранение снарядов
15:22Рухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае
15:13Лондон старается подорвать миротворческие усилия Трампа по Украине – СВР
15:07Переговоры США с Россией и Украиной в Саудовской Аравии: что они изменят
14:54ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков
14:42Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
14:28Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков
14:14Погода в Крыму резко изменится: на смену теплу идет холод и ливни
13:57К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
13:51Новости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за сутки
13:46Когда будет освобождена Курская область
Лента новостейМолния