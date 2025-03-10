https://crimea.ria.ru/20250310/boi-v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-340-boevikov-1144798829.html
Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков
Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков
Российские военные в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Суджи и еще 14 населенных пунктов, потери противника... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T14:28
2025-03-10T14:28
2025-03-10T14:28
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Суджи и еще 14 населенных пунктов, потери противника составили порядка 340 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в течение суток российские военные отразили три контратаки противника.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13-ти населенных пунктов Курской области и шести сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Также уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии и другая техника.Общие потери украинских войск в Курской области за время боевых действий на данном направлении превысили 66 тысяч человек.Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окруженияПутин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Бои в Курской области: уничтожены еще 340 боевиков
ВСУ за сутки в Курской области потеряли 340 боевиков и два танка – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Суджи и еще 14 населенных пунктов, потери противника составили порядка 340 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям… ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток российские военные отразили три контратаки противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13-ти населенных пунктов Курской области и шести сел Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Также уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии и другая техника.
Общие потери украинских войск в Курской области за время боевых действий на данном направлении превысили 66 тысяч человек.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили
Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.
Также освобождены
село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили
населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .
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