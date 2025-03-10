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Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб при очередной беспилотной атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T16:34
2025-03-10T16:34
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при очередной беспилотной атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. 10 марта стало известно о том, что число погибших увеличилось до четырех человек. Среди жертв украинской агрессии том числе 15-летний подросток.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один раненВ больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских селТри человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
Мирный житель убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб при беспилотной атаке ВСУ по Белгородской области

16:34 10.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при очередной беспилотной атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника", – говорится в сообщении.

По его данным, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Пострадали семь человек. Среди них – два работника бригады "Скорой помощи", фельдшер и водитель. 10 марта стало известно о том, что число погибших увеличилось до четырех человек. Среди жертв украинской агрессии том числе 15-летний подросток.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
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