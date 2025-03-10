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ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков
ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков - РИА Новости Крым, 10.03.2025
ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков
Бойцы Вооруженных сил России нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, в котором пыталась укрыться большая группа убегающих из города... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T14:54
2025-03-10T14:54
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, в котором пыталась укрыться большая группа убегающих из города боевиков ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, военные разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе Суджи Курской области с помощью беспилотника обнаружили передвигающуюся группу боевиков.При попытке покинуть Суджу большое количество военнослужащих ВСУ предприняли попытку укрыться в здании.Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв.Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окруженияПутин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской областиВ больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских сел
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министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости
ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиков

Российские военные в Судже ударом дрона уничтожили укрывшихся в здании боевиков – МО

14:54 10.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых дронов военнослужащими
Испытания боевых дронов военнослужащими - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России нанесли удар беспилотником по зданию в Судже Курской области, в котором пыталась укрыться большая группа убегающих из города боевиков ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, военные разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе Суджи Курской области с помощью беспилотника обнаружили передвигающуюся группу боевиков.
При попытке покинуть Суджу большое количество военнослужащих ВСУ предприняли попытку укрыться в здании.
"Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.
Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .
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Министерство обороны РФКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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